Policjanci z Ciężkowic i mieszkaniec uratowali dwie kobiety z pożaru Data publikacji 18.04.2023 Policjanci z Ciężkowic zostali wezwani wczoraj do pożaru drewnianego domu jednorodzinnego. Wspólnie z sąsiadem, który powiadomił o tym niebezpiecznym zdarzeniu, ewakuowali dwie kobiety, ponieważ nie były w stanie same wydostać się ze śmiertelnej pułapki. Błyskawiczna reakcja na wezwanie pozwoliła zapobiec tragedii.

Przekazana wczoraj o godzinie 11:00 na numer 112 informacja o pożarze drewnianego domu od sąsiada, który jako pierwszy pojawił się na miejscu postawiła na nogi służby ratunkowe. W ciągu kilku minut przyjechał na miejsce patrol z Komisariatu Policji w Ciężkowicach w składzie: aspirant sztabowy Łukasz Kiełbasa i młodszy aspirant Monika Mróz. Mundurowi zauważyli palący się dach drewnianego domu i wydobywający się zewsząd dym. Będący na miejscu sąsiad przekazał, że w domu znajdują się dwie starsze osoby, które nie mogą same wydostać się z płonącej pułapki. Policjanci i sąsiad weszli do płonącego domu i wspólnie wyprowadzili jedną kobietę, a drugą musieli wynieść z mocno zadymionego pomieszczenia. Gdy kobiety były bezpieczne, mężczyźni wynieśli jeszcze przedmioty, które można było zabrać z płonącego domu. Gdy pojawili się strażacy, przystąpili do akcji gaśniczej. Niestety domu nie udało się uratować, spłonął niemalże całkowicie.

Uratowane kobiety to siostry w wieku 83 i 80 lat. Zostały przekazane pod opiekę ratownikom medycznym, którzy również przyjechali na miejsce pożaru. Przeprowadzone przez nich na miejscu badania wykluczyły potrzebę hospitalizacji seniorek. Poszkodowane kobiety znalazły dach nad głową u najbliższej rodziny. Pomoc zobowiązał się zapewnić także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach.

Szybka i właściwa wymiana informacji z pewnością zapobiegła tragedii, jaka mogła się wydarzyć, gdyby nie w porę interwencja sąsiada i bezzwłoczna reakcja patrolu mundurowego z Ciężkowic.