Ucieczkę przed radiowozem zakończył „przecinając" rondo. Nieodpowiedzialny kierowca został zatrzymany Data publikacji 18.04.2023 Ponad dwa promile alkoholu miał w organizmie mężczyzna, który przejechał samochodem osobowym przez środek ronda w Nowej Soli, niszcząc przy tym tabliczkę z nazwą ronda. Policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy, a auto zostało odholowane na koszt właściciela. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara pozbawienia wolności do dwóch lat, natomiast za przestępstwo niezatrzymania się do kontroli drogowej kara pozbawienia wolności do lat pięciu.

W sobotę (15 kwietnia) około godziny 11:30 funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego z nowosolskiej jednostki próbował zatrzymać do kontroli drogowej kierowcę, który w obszarze zabudowanym przekroczył dopuszczalną prędkość. Ten zignorował polecenie do zatrzymania się i pojechał dalej. Rozpoczął się pościg. Kierujący seatem nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe i jechał dalej. 48-latek zatrzymał się dopiero na rondzie doktora Władysława Kolbuszewskiego w Nowej Soli, które „przeciął” na wprost. Taki „wyczyn” kierującego osobówką dał poważne podejrzenia, że może on być nietrzeźwy. Tak też było. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości, okazało się, że mieszkaniec gminy Otyń miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. W związku z tym 48-latkowi zatrzymano prawo jazdy, a samochód został odholowany na koszt właściciela. Za przestępstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu teraz kara do dwóch lat pozbawienia wolności, natomiast za przestępstwo niezatrzymania się do kontroli drogowej kara pozbawienia wolności do lat pięciu. Na szczęście, mimo groźnie wyglądającego zdarzenia nikt nie ucierpiał, a straty są jedynie w mieniu.

Policjanci apelują o rozwagę i rozsądek za kierownicą. Bezwzględnie stosujmy się do obowiązujących przepisów. Nasza lekkomyślność może kosztować czyjeś zdrowie, a nawet życie.