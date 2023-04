Policjanci wyprowadzili pensjonariuszy z płonącego budynku i rozpoczęli akcję gaśniczą Data publikacji 18.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Piaseczyńscy policjanci każdego dnia udowadniają, że służba w Policji to nie zwykła praca, a służba społeczeństwu oraz gotowość niesienia pomocy innym, nawet z narażeniem własnego życia. Tym razem dowiedli tego mł. asp. Maciej Kęsik oraz st. asp. Sławomir Biernacki z Komisariatu Policji w Górze Kalwarii. Mundurowi widząc gęsty dym w budynku objętym pożarem, bez chwili zawahania, wbiegli do środka, by ratować tych, którzy nie byli w stanie o własnych siłach opuścić obiektu.

W godzinach wieczornych do pożaru doszło w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Szpitalnej 1 w Górze Kalwarii. Na miejsce zdarzenia natychmiast zadysponowane zostały wszystkie służby ratownicze, ale jako pierwsi dotarli tam dzielnicowy st. asp. Sławomir Biernacki oraz funkcjonariusz zespołu patrolowo-interwencyjnego Komisariatu Policji w Górze Kalwarii - mł. asp. Maciej Kęsik. Stróże prawa, widząc gęsty dym wydobywający się z budynku, jak również rozprzestrzeniający się ogień, bez chwili zastanowienia, narażając swoje życie, wbiegli do zadymionego budynku. Okazało się, że na jednym z oddziałów znajdują się jeszcze osoby, które nie zdążyły opuścić budynku o własnych siłach. Gdy mundurowi ustalili, że pensjonariusze oraz personel są już bezpieczni i nikogo nie brakuje, wrócili do płonącego obiektu, gdzie po odnalezieniu źródła pożaru, rozpoczęli akcję gaśniczą.

Po chwili na miejsce przybyła miejscowa jednostka OSP oraz JRG PSP w Piasecznie, które przejęły akcję gaśniczą i dogasiły pożar.

Dzięki sprawnym działaniom funkcjonariuszy żadna z ewakuowanych osób nie ucierpiała.