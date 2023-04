To FAKE NEWS – nie klikaj w podejrzane linki! Powrót Generuj PDF Drukuj Dramatycznie brzmiąca informacja o zabójstwie, które miało się wydarzyć na terenie Międzyrzecza to FAKE NEWS. Na jednej z grup popularnego portalu społecznościowego pojawiła się fałszywa informacja z podejrzanym linkiem zachęcającym do kliknięcia i obejrzenia scen zbrodni. Ostrzegamy przed wchodzeniem w linki niewiadomego pochodzenia. W ten sposób możemy stracić wrażliwe dane oraz wszystkie oszczędności!

To FAKE NEWS

„Horror w Międzyrzeczy. Z zimną krwią zamordował żonę i córeczki. Nagrał to i wrzucił do internetu” - tak brzmiąca informacja pojawiła się na portalu społecznościowym. Dotyczy rzekomego nagrania z zabójstwa, do którego miało dojść na terenie Międzyrzecza.

Osoby, które spotykają się z taką informacją, zachęcane są do kliknięcia w link. Często, bez zastanowienia wchodzą na podejrzana stronę, aby sprawdzić autentyczność groźnie brzmiącej informacji z ich najbliższego otoczenia. Apelujemy do wszystkich o rozwagę i ostrożność, ponieważ takie ogłoszenia to fake newsy, czyli nieprawdziwe wiadomości, publikowane w celu osiągnięcia korzyści przez nieuczciwe osoby. Celowo używane są w nich chwytliwe nagłówki, by przyciągnąć uwagę czytającego. Wystarczy chwila zastanowienia, aby stwierdzić, że konto, z którego został udostępniony link jest fikcyjne oraz strona, na której, rzekomo są umieszczone informacje o całym zdarzeniu, również jest podejrzana. Klikając w takie linki, możemy paść ofiarą cyberprzestępców, których celem jest zdobycie danych do naszych kont i haseł. Informacje te mogą posłużyć do wyłudzenia danych osobowych i przejęcia konta, a następnie oszustwa między innymi metodą na BLIK-a. Jeśli wydaje się nam, że dana strona jest nieprawdziwa i podejrzana, nie klikajmy w nią i pod żadnym pozorem nie udostępniajmy tego dalej.

Policjanci apelują o zachowanie ostrożności w sieci! Nigdy nie wchodźmy w podejrzane linki, nie podawajmy danych wrażliwych oraz nie instalujmy aplikacji niewiadomego pochodzenia.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / po)