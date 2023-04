Pomaganie mają we krwi - policjanci i mieszkańcy podzielili się „cząstką życia” Data publikacji 18.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj „Oddaj krew – uratuj życie” - pod takim hasłem odbyła się zbiórka krwi przed budynkiem słubickiej komendy. Policjanci oraz mieszkańcy powiatu słubickiego jak zwykle chętnie podzielili się z potrzebującymi najcenniejszym darem życia - własną krwią. Dzięki nim bank krwi wzbogacił się o kolejne litry tego życiodajnego płynu. Pamiętajmy, że krew jest bezcennym darem ratującym życie i zdrowie ludzkie.

Policjanci zawsze są gotowi do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, a podczas służby niejednokrotnie ratują ludzkie życie i zdrowie. Bardzo często pracują na miejscu wypadków drogowych, w których ich uczestnicy są ranni. Liczy się wtedy każda minuta, by uratować ich życie. Często potrzebna jest krew, która jest jednym z najcenniejszych darów jaki człowiek może podarować innej osobie. Funkcjonariusze mając tego świadomość cyklicznie współorganizują oraz uczestniczą w akcjach honorowego krwiodawstwa. Tak było też we wtorek (18 kwietnia). Przed Komendą Powiatową Policji w Słubicach stanął specjalny Mobilny Punkt Poboru Krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry, w którym w odpowiednich warunkach wszyscy chętni podzielić się życiodajnym płynem. Do akcji oprócz policjantów przyłączyli się mieszkańcy powiatu słubickiego. Dzięki dzisiejszym dawcom nim bank krwi wzbogacił się o kolejne litry tego jakże cennego leku.

Zachęcamy wszystkich do oddawania krwi. Można w ten sposób uratować komuś życie! To nic nie kosztuje. Aby zostać krwiodawcą wystarczy być osobą w wieku od 18 do 65 roku życia, o wadze powyżej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Każdy honorowy dawca kwalifikujący się do oddania krwi, może jednocześnie zostać honorowym dawcą szpiku.

#PomagamyiChronimy

aspirant Agnieszka Kaczmarek

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach