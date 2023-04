Policjant OPP w Krakowie w czasie wolnym od służby, udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej uczestnikowi zdarzenia drogowego Data publikacji 18.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się cały czas, niezależnie od tego, czy jest się w trakcie służby, czy poza nią. Swoim zachowaniem udowodnił to sierż. Piotr Szczurek - funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, który będąc świadkiem zdarzenia, jako pierwszy pomógł rannemu w kolizji drogowej.

W miniony piątek (14.04.2023) funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, w czasie wolnym od służby jechał do rodziny. W pewnym momencie, na drodze krajowej nr 94 w Przegini zauważył, jak kierujący osobowym oplem, jadący w kierunku Krakowa, zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia czołowego z jadącą z naprzeciwka ciężarówką.

Policjant, gdy podszedł do rozbitego pojazdu zauważył, że kierowca opla ma uraz głowy oraz utracił przytomność, wówczas sierż. Szczurek udrożnił drogi oddechowe sprawcy zderzenia, dzięki czemu mężczyzna szybko wrócił do przytomności. Na miejscu zjawił się Zespół Ratownictwa Medycznego, który zabrał poszkodowanych (obrażeń doznał również kierowca ciężarówki) do szpitala.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 50-letni mieszkaniec powiatu będzińskiego utracił panowanie nad pojazdem z przyczyn zdrowotnych. W związku ze stworzeniem zagrożenia bezpieczeństwa, funkcjonariusze WRD KPP w Krakowie zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Policjanci powiadomią także organ, który wydał mężczyźnie prawo jazdy o konieczności skierowania kierowcy na dodatkowe badania lekarskie, w celu sprawdzenia, czy nie ma przeciwwskazań do kierowania przez niego pojazdami.