Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionej kobiety Data publikacji 18.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 91-latki z gminy Pilawa. Kobieta została odnaleziona przez garwolińskich strażaków i trafiła pod opiekę załogi karetki pogotowia. W akcji brało udział 133 policjantów, około 50 strażaków PSP i druhów z miejscowych OSP. Wykorzystano przewodnika z policyjnym psem tropiącym.

Informację o zaginięciu kobiety policjanci otrzymali wczoraj, 17.04. 2023 roku, wieczorem. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że 91-latka wyszła z domu i do niego nie wróciła. Starsza kobieta może mieć zaniki pamięci. Z uwagi na stan zdrowia seniorki liczyła się każda chwila. Policjanci, jak zawsze w takich sytuacjach, natychmiast wdrożyli działania mające na celu odnalezienie osoby.

Działania poszukiwawcze trwały nieprzerwanie całą noc i były kontynuowane dzisiaj rano. Ponad 130 policjantów, wezwanych do służby w trybie alarmowym, sprawdzało metr po metrze pobliskie tereny. Wykorzystano kamerę termowizyjną, drona, quada policyjnego i strażackiego oraz przewodnika z policyjnym psem tropiącym. Do działań aktywnie włączyli się strażacy z PSP z Garwolina i druhowie z miejscowych OSP . Kobieta została odnaleziona przez strażaków około 4 kilometry od miejsca zamieszkania. Odnalezioną kobietę przewieziono do szpitala.

Policja wciąż odnotowuje zgłoszenia, dotyczące zaginięć osób w podeszłym wieku. Często są to osoby, które wyszły z domu nie informując członków rodziny o celu swojej wyprawy. Ochrona życia i zdrowia ludzkiego jest jednym z priorytetowych zadań Policji. Każde poszukiwania, odbywające się na dużym obszarze, absorbują znaczne siły osobowe i środki techniczne. W poszukiwaniach zazwyczaj policjantom pomagają strażacy oraz miejscowa ludność. Zdecydowana większość zgłoszeń kończy się szczęśliwym odnalezieniem osoby już po kilku godzinach. Bywa jednak, że akcja musi być prowadzona nawet kilka dni, a w tym czasie zagubionej w lesie osobie grozi niebezpieczeństwo. Dzieje się tak szczególnie wówczas, gdy znajdująca się daleko od zabudowań osoba cierpi na zaniki pamięci lub ma problemy z orientacją w terenie.

Policjanci apelują do osób wychodzących do lasu o rozsądek. Apel ten dotyczy również najbliższych, którzy mają obowiązek sprawowania właściwej opieki nad dziećmi i osobami w podeszłym wieku. Starajmy się robić wszystko, by osoby takie nie wchodziły do lasu bez odpowiedniego nadzoru. Pamiętajmy, by w każdym przypadku miały przy sobie telefon komórkowy z naładowana baterią, a także kartkę z numerami telefonu do opiekunów. W każdym przypadku zaginięcie osoby należy zgłaszać Policji.