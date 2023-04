Policyjna eskorta kobiety w ciąży Powrót Generuj PDF Drukuj Hasło "Pomagamy i Chronimy" to nie tylko słowa. Tym razem udowodnili to policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku. Około 30 kilometrów pilotowali samochód z ciężarną kobietą do białostockiego szpitala. Dzięki temu bezpiecznie i szybko trafiła ona pod opiekę lekarzy.

Kiedy chodzi o ludzkie życie i zdrowie każda minuta jest cenna. Przekonali się o tym policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, którzy patrolowali Czarną Białostocką. W pewnym momencie podszedł do nich zdenerwowany mężczyzna, prosząc o pomoc. Okazało się, że jego żona w zaawansowanej ciąży musi pilnie trafić pod opiekę lekarzy. Policjanci bez chwili zawahania włączyli światła błyskowe w radiowozie i pilotowali auto przez około 30 km do szpitala w Białymstoku. Dzięki temu kobieta bezpiecznie i szybko otrzymała pomoc. To kolejny przykład, że hasło "Pomagamy i Chronimy" to nie tylko słowa.

(KWP w Białymstoku / po)