Dzierżoniowscy policjanci w drodze do pracy uratowali życie 17-latka Data publikacji 18.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwaj funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego dzierżoniowskiej jednostki, jeszcze przed rozpoczęciem służby, w drodze do pracy, ratowali ludzkie życie. W myśl dewizy „Pomagamy i Chronimy” nie mogli obojętnie minąć miejsca wypadku drogowego, czy też biernie czekać na przyjazd pogotowia. Policjanci nie tracąc czasu udzielili pomocy poszkodowanym w zdarzeniu mężczyznom i dzięki tym działaniom życie 17-latka zostało uratowane!

Kiedy w sobotnie przedpołudnie policjanci jechali na służbę, niemal na ich oczach doszło do groźnego wypadku drogowego. 46-letni mieszkaniec powiatu dzierżoniowskiego jadąc wraz z 17-letnim pasażerem pojazdem marki Mercedes Benz, stracił panowanie nad autem w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu, następnie uderzył w drzewo i wpadł do rowu. Funkcjonariusze jako pierwsi na miejscu zdarzenia niezwłocznie wezwali służby i bez chwili zawahania przystąpili do czynności ratunkowych.

Pierwszy z policjantów, wraz z innym świadkiem zdarzenia wydobył kierującego z pojazdu, drugi natomiast udzielał pomocy zakleszczonemu, nieprzytomnemu 17-latkowi. Chłopak, ze względu na pozycję, w której się znajdował i poniesione obrażenia, nie mógł swobodnie oddychać.

Funkcjonariusz udrożnił więc jego drogi oddechowe i zabezpieczał, aż do wydobycia przez strażaków i przekazania Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

Dużym zagrożeniem dla poszkodowanych był również uszkodzony pojazd, gdyż spod jego maski wydobywał się dym, co mogło spowodować pożar, dlatego funkcjonariusze zadbali również o zneutralizowanie tego zagrożenia.

46-latek kierujący pojazdem nie odniósł obrażeń wymagających hospitalizacji, natomiast nieprzytomny 17-latek, z poważnymi urazami został zabrany przez LPR . Niewątpliwie do uratowania życia młodego człowieka przyczynili się policjanci, dzięki swojej szybkiej i zdecydowanej reakcji.

Po raz kolejny dolnośląscy policjanci udowodnili, że zawsze kierują się policyjną dewizą „Pomagamy i Chronimy” i nie wahają się stawić czoła trudnym sytuacjom, aby ratować ludzkie życie.