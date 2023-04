„Będę wdzięczna do końca życia” – szczere podziękowania dla dzielnicowego z Żar Data publikacji 19.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wykonując swoje zadania służbowe, często z narażeniem życia, nigdy nie oczekują podziękowań. Jednak wszelkie drobne gesty czy podziękowania od obywateli motywują do dalszego działania. Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Żarach komisarza Mateusza Domaradzkiego wpłynęły podziękowania od mieszkanki Żar dla dzielnicowego aspiranta Tomasza Dąbrowskiego.

„Nigdy nie poznałam policjanta, który jest tak oddany pracy, jak Pan Tomasz Dąbrowski. Pomimo wielu lat w zawodzie nie widać u niego wypalenia ... "Ruszył ziemię" i wspólnymi siłami stanęłam na nogi. Jestem wdzięczna za pomoc i wsparcie. Postawa, jaką wykazał się Pan Tomasz jest godna naśladowania. Będę wdzięczna do końca życia”. Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Żarach komisarza Mateusza Domaradzkiego wpłynęły szczere podziękowania od mieszkanki Żar dla dzielnicowego aspiranta Tomasza Dąbrowskiego, który pomimo swoich obowiązków znalazł czas i zaangażował się w pomoc kobiecie.

Dzielnicowi, to policjanci pierwszego kontaktu, którzy najlepiej znają problemy mieszkańców swoich rejonów służbowych. Nie oczekują za swoją służbę podziękowań. Nie oczekują nic. Samą satysfakcję sprawia fakt, że można komuś pomóc. Jednak wdzięczność mieszkańców okazana przez miłe słowo zawsze motywuje do dalszego działania, do dalszego pomagania. Takie reakcje społeczeństwa są ważne dla wszystkich policjantów i wiele znaczą.