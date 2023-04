Zaginiona nieletnia odnaleziona w Niemczech Powrót Generuj PDF Drukuj Kilkanaście godzin trwały poszukiwania zaginionej 16-latki z powiatu tarnowskiego. Policjanci z Żabna i Podkarpacia ustalili dane kierowcy i pojazd, którym dziewczyna udała się do Niemiec, a dzięki współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji doprowadzono, by nastolatka trafiła do tamtejszych policjantów. Dziewczyna cała i zdrowa wróciła do rodziny.

W zeszłym tygodniu, w godzianch popołudniowych policjanci z Żabna przyjęli zawiadomienie o zaginięciu dziewczyny z powiatu tarnowskiego. Z przekazanych przez jej matkę informacji wynikało, że nastolatka rankiem wsiadła do samochodu i odjechała w nieznanym kierunku. Matka opisała jej cechy charakterystyczne oraz ubiór w chwili zaginięcia, a policjanci przystąpili do jej poszukiwań.

Przeglądając nagrania z monitoringu zauważyli samochód, do którego 16-latka wsiadła i odjechała. Po jego numerze rejestracyjnym, w bazie danych ustalono jego właściciela. Funkcjonariusze zwrócili się o pomoc do policjantów z Podkarpacia, ponieważ samochód był zarejestrowany na terenie ich województwa. Podkarpaccy policjanci ustalili numer telefonu kierowcy wytypowanego samochodu i od razu się z nim skontaktowali. Kierowca potwierdził, że za pośrednictwem popularnej aplikacji (serwis wspólnych przejazdów) zgodził się zabrać do Niemiec pasażerów z regionu tarnowskiego. Gdy dowiedział się, że jedzie z nim nieletnia, która aktualnie jest zaginiona, zgodził się zawieźć ją do najbliższej jednostki Policji (był już na terenie Niemiec) i przekazać ją niemieckim policjantom. Dlatego też policjanci prowadzący poszukiwania nawiązali współpracę, za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP z policją niemiecką. Tam nastąpiła weryfikacja danych nastolatki. W przeciągu kilkunastu godzin od zgłoszonego zaginięcia, została ona przekazana pod opiekę matki, która pojechała po nią do Niemiec. Do czasu przyjazdu matki, zaginiona przebywała w tamtejszym ośrodku dla nieletnich.

Szybka wymiana informacji, zaangażowanie wielu jednostek Policji, poskutkowało szybkim i szczęśliwym zakończeniem poszukiwań.

(KWP w Krakowie / po)