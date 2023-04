Metodą „na policjanta” wyłudziła od seniora 80 tys. zł. Seniorze bądź ostrożny i nie daj się oszukać! Powrót Generuj PDF Drukuj W związku z powtarzającymi się przypadkami oszustw, których najczęściej ofiarami stają się osoby starsze, samotnie mieszkające i nieświadome zagrożenia ze strony nieznajomych, po raz kolejny apelujemy o ostrożność i zdrowy rozsądek. Seniorze, bądź ostrożny w kontaktach z obcymi osobami. Często podstępem chcą pozbawić nas oszczędności całego życia. W ubiegłym tygodniu 94-letni mieszkaniec powiatu słubickiego stracił łącznie 80 tysięcy złotych.

Właśnie do takiej sytuacji doszło w minionym tygodniu. Do 94-letniego seniora mieszkającego na terenie Słubic zadzwonił telefon. Kobieta podając się za policjantkę z wydziału zwalczania przestępczości gospodarczej oświadczyła, że przeprowadza tajną akcję. Poinformowała seniora, że jego oszczędności są zagrożone i musi przelać je na bezpieczne konto za pośrednictwem przekazu pocztowego. Oszustka wydała się na tyle wiarygodna, że senior przez kolejne trzy dni, wskazaną metodą przekazał wszystkie swoje oszczędności. W wyniku tej manipulacji utracił 80 tysięcy złotych. Sposób działania oszustów często polega na tych samych działaniach. Wzbudzają u odbiorcy poczucie zagrożenia, wywierają presję na rozmówcy oraz nadwyrężają zaufania osób starszych.

Po raz kolejny apelujemy do osób starszych, ale również do rodzin seniorów, aby uczulali każdorazowo w rozmowach o przestępczym procederze oszustów. W sytuacji kiedy senior odbierze telefon, w którym rozmówca porusza temat pieniędzy i namawia do ich przekazania, wykonania przelewu czy wypłaty PRZERWIJ NATYCHMIAST POŁĄCZENIE, a następnie skontaktuj się bezpośrednio z członkiem rodziny, którego numer telefonu znasz, zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub udaj się do najbliższej jednostki Policji.

Informujemy również, że POLICJA NIE ODBIERA I NIE PRZETRZYMUJE PIENIĘDZY, JAK I KATEGORYCZNIE NIE WYDAJE POLECEŃ CZY TEŻ NIE ZMUSZA DO ICH PRZEKAZANIA NA KONTA BANKOWE CZY INNYM OSOBOM POSTRONNYM.

Najczęstsze metody oszustw:

Oszustwo na okazyjny zakup – oszuści oferują do sprzedaży różne artykuły zachwalając jako towar wysokiej jakości, najczęściej aparaty cyfrowe, kamery, czasem drogie markowe zegarki i perfumy. Sami zaczepiają ofiarę. Proponują sprzedaż artykułu po bardzo niskiej cenie. Ofiara godzi się. Płaci, a w domu odkrywa, że kupiła zabawkę, obudowę kamery lub podróbkę.

Oszuści podają się za pracowników urzędów – oszuści podają się za pracowników gazowni, wodociągów, przedstawicieli handlowych. Pod byle pretekstem chcą wejść do mieszkania i odwrócić uwagę lokatorów, a następnie ich okraść. Nierzadko wybierają na ofiary osoby starsze i samotnie mieszkające.

Metoda na wnuczka, członka rodziny – przeważnie podając się za wnuczka bądź syna, nakłaniają do udzielenia pożyczki pieniężnej. Zazwyczaj tłumaczą się ciężką sytuacja materialną. Osoby po telefonie oszusta, która podaje się na przykład za „wnuczka”, często w pośpiechu idą do banku, wypłacają oszczędności życia, które zgodnie z instrukcją wydaną przez telefon przez obcą osobę przekazują komuś kogo pierwszy raz widzą na oczy. Niestety po fakcie kontaktują się z rodziną, a wtedy okazuje się, że padły ofiarą złodzieja.

Metoda na policjanta, prokuratora, adwokata – oszuści w trakcie rozmowy telefonicznej podają się za policjanta czy adwokata, który jest na miejscu zdarzenia na przykład wypadku i prosi o kaucję w celu zwolnienia córki lub syna seniora z aresztu.

Bądźmy ostrożni w kontakcie z nieznajomymi. Nie działajmy pod presja czasu, szczególnie jeżeli chodzi o nasze oszczędności. W razie najmniejszych wątpliwości niezwłocznie przerwijmy rozmowę.