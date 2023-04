Sądowy finał zmowy przetargowej Data publikacji 19.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach zakończyli śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy przetargach na wykonanie nawierzchni drogowej. Śledczy ustalili, że za „ustawianie” w 2020 r. dwóch przetargów o łącznej wartości prawie 6,5 mln złotych odpowiadali dwaj ówcześni funkcjonariusze publiczni jednego z Zarządu Dróg Powiatowych na terenie Śląska oraz przedstawiciel jednego ze śląskich podmiotów gospodarczych. Podejrzani przyznali się do winy, a do sądu trafił wniosek o ich skazanie.

Na trop przestępstwa śledczy wpadli w 2021 roku. Jak ustalono w toku prowadzonego postępowania, dwaj pracownicy samorządowi jednego z Zarządów Dróg Powiatowych, działając na szkodę interesu publicznego, podczas ogłaszania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni drogi powiatowej weszli w porozumienie z jednym ze śląskich przedsiębiorców zajmującym się realizacją takich inwestycji. Oskarżeni ujawnili mu pozyskane w związku z wykonywaniem czynności służbowych informacje o treści ofert składanych przez pozostałych oferentów, umożliwiając mu tym samym złożenie najkorzystniejszej oferty. Swoim działaniem doprowadzili do wybrania i zatwierdzenia popieranej przez siebie oferty przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. Pracownicy ci poświadczyli również nieprawdę, zatwierdzając ze wsteczną datą sporządzony protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.



Pracujący nad sprawą śledczy zebrali ponadto materiał dowodowy potwierdzający, że te same osoby, działając w identyczny sposób, we wcześniejszym okresie doprowadziły do wygrania przez tego samego przedsiębiorcę jeszcze jednego przetargu, również na wykonanie nawierzchni jezdni innej z dróg powiatowych. Przetargi o łącznej wartości prawie 6,5 mln zł przeprowadzono w 2020 roku.



W sprawie prowadzonej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach podejrzani usłyszeli zarzuty przekroczenia swoich uprawniań i poświadczenia nieprawdy w dokumencie. Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się ze sobą i poręczenia majątkowego, a na zabezpieczonych w toku postępowania środkach finansowych w kwocie 25 000 zł ustanowił zabezpieczenie majątkowe.



W skierowanym do sądu wniosku o ukaranie, Prokurator wystąpił o orzeczenie uzgodnionej z podejrzanymi kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonywania oraz orzeczenie środka karnego w postaci zakazu zajmowania w administracji publicznej stanowisk kierowniczych i związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Natomiast przedsiębiorca, który w nieuczciwy sposób wygrał przetargi na wykonanie nawierzchni drogowej, usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej, do którego się przyznał. Do sądu trafił prokuratorski wniosek o skazanie go karą 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i grzywna w wysokości 50 000 zł .