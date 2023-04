Charytatywny turniej piłkarski dla Alana

Alan to młody człowiek z Aleksandrowa Łódzkiego, który od dzieciństwa zmaga się z ciężką chorobą. Od 17 lat nie chodzi i zmuszony jest do korzystania z wózka, bo cierpi na genetyczną chorobę Tay-Sachsa, która prowadzi do czterokończynowego porażenia. Alan boryka się także z problemami metabolicznymi oraz częściowym uszkodzeniem wzroku. Do tej pory opiekowała się nim mama, ale teraz ona sama będzie potrzebowała pomocy, gdyż zmaga się z chorobą nowotworową. Dlatego też chłopiec sam założył zbiórkę na egzoszkielet dla siebie ale i dla mamy. Wspierają go przedstawiciele Armii Aniołów, władze dzielnicy Ochota, Policji, Straży Granicznej i Telewizji Polskiej. Zapraszamy na turniej charytatywny zorganizowany dla Alana, a także do udziału w zbiórce.