Usłyszała blisko 1500 zarzutów za sprzedaż podróbek w Internecie

Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z będzińskiej komendy przedstawili 1490 zarzutów 30-letniej kobiecie. Mieszkanka Będzina za pośrednictwem internetowego portalu sprzedażowego, handlowała akcesoriami do telefonów z podrobionymi znakami towarowymi. Za to grozi jej kara do 5 lat więzienia.

Nie po raz pierwszy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą będzińskiej komendy udaremnili sprzedaż dużej ilości towaru opatrzonego podrobionymi znakami towarowymi. Stróże prawa weszli w posiadanie informacji, że pewna kobieta, za pośrednictwem popularnego portalu sprzedażowego, oferuje klientom towar niezgodny z opisem. Szybko ustalono, że produkty, w postaci etui do telefonów, posiadają podrobione znaki towarowe producentów. Mieszkanka Będzina wykorzystywała do tego dwa konta na znanym portalu sprzedażowym. Mundurowi ustalili, że spośród oferowanych przez będziniankę akcesoriów do telefonów, prawie 1500 stanowiły podróbki.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 30-latce aż 1490 zarzutów używania podrobionych znaków towarowych oraz sprzedaży opatrzonych nimi towarów, z czego uzyskiwała stały dochód. Teraz kobiecie grozi kara do 5 lat więzienia.