Wrocławscy policjanci uratowali mężczyznę, który chciał odebrać sobie życie

Funkcjonariusze Referatu Wywiadowczego Wydziału Prewencji i Patrolowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, zamierzającym podjąć dramatyczną decyzję o odebraniu sobie życia. Z uwagi na realne zagrożenie policjanci natychmiast pojechali we wskazane miejsce. Funkcjonariusze w krótkim czasie przybyli pod wskazany adres i odcięli pętlę zaciśniętą na szyi 58-latka. Mundurowi w porę udzielili mu pomocy przedmedycznej i monitorowali jego stan do czasu przyjazdu Pogotowia Ratunkowego.