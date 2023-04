„Pomagamy i chronimy” Data publikacji 19.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Podziękowania, składane policjantom przez osoby, którym wcześniej pomogli, zawsze są miłe. Czasem tak, jak w tym przypadku, trafiają do nich po kilku miesiącach i to w zaskakujący sposób… .

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie aspirant Andrzej Wolk i sierżant Paweł Winiarski zostali wezwani do interwencji domowej we wrześniu ubiegłego roku. Tam, podjęli działania wobec pijanego agresora, który wtargnął do mieszkania i zagroził domownikom nożem. Mężczyzna groził nożem także dzielnicowym, którzy szybko obezwładnili napastnika. Ostatecznie został zatrzymany i prowadzono wobec niego postępowanie karne.

Za bohaterską postawę policjantów, ich determinację oraz profesjonalizm, rodzina, która została zaatakowana, postanowiła podziękować Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, przesyłając list z gratulacjami. To bardzo miłe, gdy osoby, którym pomagamy znajdują czas i chęć, żeby to wyrazić. Oczywistym jest, że to nasz obowiązek. Ktoś powie „taka praca” – to fakt, ale bardzo miło usłyszeć „dziękuję”, nic więcej nie potrzeba.

Motto polskiej policji „Pomagamy i chronimy”- ci dzielnicowi wypełniają w 100% każdego dnia.