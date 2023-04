Policjanci pomogli odzyskać zagubiony aparat USG Data publikacji 19.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W poniedziałek do buskich policjantów wpłynęło zgłoszenie o przywłaszczeniu przenośnego aparatu do badań USG. Właściciel wychodząc z samochodu zostawił urządzenie na chodniku przy jednej z buskich ulic i zapomniał je zabrać ze sobą. Kiedy zgłaszający przypomniał sobie o aparacie, na chodniku już go nie było. Wczoraj sprawą zajęli się kryminalni i odnaleźli zgubę. Przypominamy, że za przywłaszczenie sobie cudzej rzeczy ruchomej grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

W poniedziałkowy wieczór (17.04.2023) do stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju wpłynęło zgłoszenie o przywłaszczeniu przenośnego aparatu do USG . Właściciel urządzenia wychodząc z samochodu zostawił je na chodniku przy jednej z ulic miasta i zapomniał zabrać ze sobą. Kiedy zgłaszający przypomniał sobie o aparacie, na chodniku już go nie było. Wartość utraconego sprzętu wycenił na kwotę 35 000 złotych. Wczoraj sprawą zajęli się kryminalni. Przejrzeli monitoring, rozpytali okolicznych mieszkańców i ustalili, że walizkę z aparatem USG znalazł 54-letni mieszkaniec gminy Busko-Zdrój. Mężczyzna początkowo znalezioną walizkę pozostawił w pobliskim sklepie na wypadek, gdyby ktoś jej szukał. Po pewnym czasie postanowił zabrać ją ze sobą. Próbował znaleźć właściciela na własną rękę, dzwoniąc na numer telefonu znajdujący się wewnątrz walizki, ale jego starania nie przyniosły zamierzonego skutku. Kiedy w jego domu pojawili się policjanci, przekazał im wartościowe znalezisko. Urządzenie trafiło już do rąk prawowitego właściciela.

O czym znalazcy powinni jeszcze wiedzieć?

jeśli znajdziemy rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego rzecz oddajemy zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego,

jeżeli uczynimy zadość swoim obowiązkom, możemy żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosimy swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru,

w przypadku, gdy znajdziemy rzecz stanowiącą zabytek lub materiał archiwalny będący własnością Skarbu Państwa przysługuje nam nagroda, której wysokość określa minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

jeśli starosta (biuro rzeczy znalezionych) odmówi nam przyjęcia rzeczy znalezionej, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych (poza rzeczami o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej) możemy z nią postąpić według swojego uznania.