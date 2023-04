Policjanci pomogli duszącej się kobiecie Data publikacji 19.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomoc dla 55-latki nadeszła w porę. Kobieta przerwała jazdę rowerem, bo miała poważne problemy z oddychaniem i pilnie potrzebowała inhalatora. Zajęli się nią policjanci ze Świątnik Górnych, dzięki którym wszystko skończyło się szczęśliwie.

13 kwietnia br., policjanci z Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych podczas patrolu zauważyli stojącą na poboczu roztrzęsioną kobietę, a obok niej leżący rower. Z atrzymali radiowóz i podeszli do rowerzystki . 55-latka była bardzo blada, trzymała się za klatkę piersiową i miała poważne trudności z oddychaniem. Kobieta nie chciała przyjazdu karetki pogotowia, bo jak twierdziła, przy schorzeniu, na które cierpi, takie dolegliwości się pojawiają. Musiała jednak niezwłocznie użyć inhalatora, który jest wystarczającą pomocą w tej sytuacji. Okazało się jednak, że ma go w domu. Funkcjonariusze nie zastanawiając się, przetransportowali kobietę do miejsca jej zamieszkania. Opadającą z sił 55-latkę policjanci zaprowadzili pod drzwi i przekazali pod opiekę syna, który potwierdził, że mamie pomoże inhalator. Jego użycie rzeczywiście przywróciło kobiecie zdolność oddychania. Po chwili 55-latka odzyskała siły i podziękowała policjantom za pomoc.

(KWP w Krakowie / po)