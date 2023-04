Dzielnicowy w czasie wolnym od służby zatrzymał złodzieja Powrót Generuj PDF Drukuj Mł. asp. Dominik Nakonieczny – dzielnicowy z komisariatu w Nowym Porcie to kolejny funkcjonariusz, który udowodnił, że policjantem jest się cały czas. Funkcjonariusz w czasie wolnym od służby zatrzymał 36-letniego złodzieja, który ukradł ze sklepu cztery koszulki warte prawie 760 złotych. W obecności policjanta, sprawca próbował też schować zawiniątko, w którym były prawdopodobnie narkotyki. Zabezpieczoną substancję przekazano do badań biegłemu, a sprawca kradzieży trafił do policyjnego aresztu, gdzie oczekuje na zarzuty.

Wczoraj, o godzinie 13:30 mł. asp. Dominik Nakonieczny, w czasie wolnym od służby przebywał na terenie jednego z centrów handlowych w Osowej. W pewnym momencie zauważył mężczyznę, który spod kurtki wyciągnął koszulki i włożył je w szczelinę między paczkomatami, a następnie wszedł do jednego ze sklepów. Funkcjonariusz mając podejrzenie, że ma do czynienia ze złodziejem, zabrał schowaną przez mężczyznę odzież i ruszył za nim. W sklepie policjant ujął mężczyznę, a skradziony przez niego towar zwrócił ekspedientce. O sytuacji został powiadomiony oficer dyżurny miejscowej jednostki Policji. Podczas oczekiwania na patrol, mł. asp. Dominik Nakonieczny zauważył, jak złodziej wyciąga z kieszeni spodni foliowe zawiniątko i chowa je pod podeszwę buta. Na miejscu pojawili się policjanci z Osowej, którzy zabezpieczyli to zawiniątko. Nieznana żółta substancja, która się w nim znajdowała trafiła do badań. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze potwierdzili, że 36-latek z Gdańska ukradł ze sklepu cztery koszulki warte prawie 760 złotych. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, gdzie oczekuje na zarzuty.

Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, zaś za kradzież do lat 5.

(KWP w Gdańsku / po)