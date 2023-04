Reprezentacja Polskiej Policji z kolejnym międzynarodowym sukcesem piłkarskim Data publikacji 20.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Na początku kwietnia reprezentanci polskiej Policji zawitali do kolumbijskiej Bogoty, gdzie odbył się Światowy Turniej Drużyn Policyjnych na pełnowymiarowym boisku. Był to pierwszy zagraniczny turniej, w którym nasi policjanci mogli się zaprezentować, grając po 11 zawodników. Po raz kolejny udowodnili swoją siłę, wracając do Polski ze zwycięskim pucharem. Oprócz zmagań sportowych była to również okazja do wymiany doświadczeń i zacieśnienia współpracy policyjnej.

Blisko 10 tysięcy kilometrów pokonali mundurowi, którzy przylecieli do kolumbijskiej Bogoty, aby godnie reprezentować Polskę i polską Policję na finałach piłkarskiego turnieju na dużym boisku. Udział reprezentanci polskiej Policji w zawodach możliwy był dzięki wsparciu Komendanta Głównego Policji a także sfinansowaniu podróży przez IPA oraz PZPN , natomiast gospodarze zapewnili na miejscu zakwaterowanie. Do tej pory nasi zawodnicy wygrywali rozgrywki na hali czy boiskach niepełnowymiarowych, natomiast smak dużego boiska mogli poczuć jedynie podczas organizowanych meczów z okazji Święta Policji. Zwycięstwo w turnieju „jedenastek” to coś, czego brakowało głodnym sukcesu zawodnikom. Długa podróż oraz ciężkie warunki związane chociażby z tym, że Bogota położona jest na wysokości ok. 2600 m n.p.m. , to kolejne utrudnienia, z którymi musieli zmierzyć się mundurowi. Jednak cel określony przez drużynę selekcjonera Andrzeja „Pułko” Kuczyńskiego, jak zawsze był taki sam - stanąć na najwyższym stopniu podium, godnie reprezentować Polskę, polską Policję, Komendanta Głównego Policji.

Kolumbijscy stróże prawa bardzo dobrze przyjęli polskich policjantów, zapewniając im całodobową ochronę, przez co wszyscy uczestnicy wyjazdu mogli czuć się bezpiecznie. Następnego dnia nasi reprezentanci udali się na trening, aby przystosować się do warunków, które były wydolnościowym wyzwaniem dla każdego policyjnego sportowca. Po treningu oraz regeneracji drużyna reprezentacji polskiej Policji wybrała się na stadion Estadio Metropolitano de Techo, gdzie zmierzyły się dwie ekipy z ekstraklasy kolumbijskiej, La Equidad oraz Atl. Nacional. Jak się później okazało, na trybunach spotkały się również dwie drużyny, gdyż to właśnie tam czekali na naszych zawodników koledzy z amerykańskiej Policji.

Następnego dnia w spotkaniu półfinałowym nasza kadra zmierzyła się z drużyną Policji Nowego Yorku, która próbowała stawić opór naszym zawodnikom. Po trudnym początku do głosu doszli nasi kadrowicze, którzy swoją wyższość udowodnili na boisku, pewnie zwyciężając. Jednak nie to w tym dniu było najważniejsze. Po zakończonych rozgrywkach polscy i amerykańscy stróże prawa udali się w asyście kolumbijskich policjantów do najbiedniejszych dzielnic stolicy, aby rozdać paczki potrzebującym. Sytuacja w krajach Ameryki Południowej nie jest łatwa, a wielu ludzi, ze względu na biedę i urodzenie w danym regionie kraju ma zdecydowanie ciężej, i nie może cieszyć się pełnią życia. To właśnie spotkanie z policjantami oraz promowanie sportu było fundamentem wizyty, aby pokazać młodzieży, że zawsze jest szansa na to, aby stanąć po właściwej stronie. Tym bardziej, że środowisko kolumbijskie jest zdecydowanie bardziej narażone na przestępczość. Po rozegranym pokazowym meczu z dziećmi policjanci przeszli do rozdawania paczek najmłodszym, co zapadnie na zawsze w pamięci mundurowych jako wzruszające przeżycie skłaniające do refleksji. Dzieci oprócz żywnościowych wyprawek otrzymały upominki z Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Regionu IPA CBŚP . Polska ekipa spotkała się z bardzo sympatycznym przyjęciem a podziękowań za wsparcie nie było końca.

Podczas wyjazdu cała polska delegacja zameldowała się również „na polskiej ziemi” w Ambasadzie RP w Bogocie. Na spotkaniu z Panią Minister Reginą Jurkowską - Kierownik Referatu Polityczno-Ekonomicznego oraz Konsulem RP Oskarem Grądzielem podkreślano jak ważną ideą jest promowanie sportu i rozwijanie współpracy międzynarodowej, dzięki której można nie tylko rozwijać wzajemne kontakty służbowe ale i dotrzeć do również najbardziej potrzebujących rodzin i dzieci zagrożonych demoralizacją. Ponadto współpraca pomiędzy policjantami z różnych kierunków świata ma na celu realizację wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych ukierunkowanych na wymianę dobrych praktyk i doświadczeń, co w konsekwencji ma pozytywny wpływ na rozwój Policji.

Po zakończonej wizycie mundurowi udali się do muzeum Policji i Wojska, gdzie kolumbijscy stróże prawa przedstawili historię i najważniejsze fakty ich obronnych formacji. Ponadto ważnym punktem zagranicznego wyjazdu była wizyta w Akademii Policyjnej, w której zaprezentowano system szkolenia policjantów z Ameryki Południowej oraz warunki, w których mogą stawiać swoje pierwsze, mundurowe kroki. Wiele rozwiązań okazało się podobnych do polskich ale pojawiły się również elementy nowe, których wprowadzenie w rodzimych warunkach warte byłoby rozważenia.

W finale piłkarskiego turnieju zmierzyli się gospodarze - kolumbijska Policja i reprezentacja polskiej Policji. Spotkanie, które naładowane było ogromnymi emocjami, lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy od samego początku narzucili trudne warunki gry, pokazując nieustępliwość oraz boiskową walkę. Pierwsza połowa to głównie walka w środku pola, a nasi zawodnicy musieli przyzwyczaić się do dość agresywnej gry, na co pozwalał boiskowy sędzia. Pierwsza połowa zakończyła się rezultatem 0:0, jednak widać było, że Polacy rozpędzają się z minuty na minutę. W drugiej części gry każdy zawodnik „zostawił serce na boisku” walcząc o każdy centymetr murawy, co przełożyło się na wygraną w samej końcówce, a rezultat końcowy na tablicy wskazał 0:3 dla naszej narodowej drużyny policyjnej. Pomimo że na boisku pomiędzy zawodnikami iskrzyło, z uwagi na to, że każdy chciał stanąć na najwyższym stopniu podium, to po spotkaniu nie zabrakło życzliwości, szacunku i przyjacielskiej atmosfery.

Za nami kolejny zagraniczny wyjazd reprezentacji polskiej Policji, podczas którego zawodnicy mogli z dumą reprezentować i promować naszą formację i cieszy to, że wrócili z kolejnym międzynarodowym sukcesem. Sport w mundurowych służbach odgrywa bardzo ważną rolę. Pozwala utrzymać sprawność fizyczną potrzebną do wykonywania codziennych obowiązków, kształtuje charakter, pozwala przełamywać własne bariery i ograniczenia. Wymaga dużego zaangażowania i poświęcenia oraz konsekwencji w dążeniu do wyznaczonych sobie celów. To właśnie kształtowane przez lata sportowe fundamenty dają o sobie znać, kiedy podczas trudnych sytuacji trzeba podejmować szybkie, konkretne decyzje w sytuacjach stresowych. Cieszy również fakt, że również dzięki niemu, cały czas może być rozwijana współpraca międzynarodowa, która pozwala na ciągły rozwój policyjnej formacji.

Reprezentacja polskiej Policji sklada serdeczne podziękowania Policji kolumbijskiej za wspaniałą organizację, niesamowite przyjęcie i oddane serce a także fundacji pomagającej najbiedniejszym rodzinom. Dziękuje również tym, którzy zawsze wpierają policyjnych sportowców, aby mogli godnie reprezentować policyjną społeczność.