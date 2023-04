Policjant po służbie udaremnił jazdę nietrzeźwemu kierowcy Data publikacji 19.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Komisariatu Policji w Jabłonce wracając do domu po służbie wyeliminował z ruchu nietrzeźwego kierującego, który nadto nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyzna odpowie przed sądem za popełnione przestępstwo i wykroczenie. Natomiast agresywny pasażer i zarazem brat kierowcy odpowie za znieważenie funkcjonariuszy, używanie słów nieprzyzwoitych, niepodanie swoich danych i niewykonywanie poleceń mundurowych.

W niedzielę (16 kwietnia br.) po godzinie 22.00, policjant z Komisariatu Policji w Jabłonce wracał do domu swoim samochodem po zakończonej służbie. W Spytkowicach uwagę funkcjonariusza zwrócił jadący przed nim samochód osobowy marki Audi, którego kierowca jechał „wężykiem” i miał problem z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. Sposób jazdy kierowcy audi wskazywał na to, że kierowca może być pod wpływem alkoholu. O swoich przypuszczeniach policjant poinformował dyżurnego z Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju, a sam pojechał za audi.

W pewnym momencie w rejonie dworca PKP w Chabówce kierowca audi zatrzymał się na parkingu. Funkcjonariusz podbiegł do pojazdu i wtedy wyczuł od kierowcy alkohol — nie miał już wątpliwości, że ten był pijany. Policjant natychmiast wyłączył silnik w audi i wyjął kluczyki ze stacyjki uniemożliwiając mężczyźnie dalszą jazdę.

Po chwili na miejsce przyjechał patrol z rabczańskiego komisariatu. Badanie stanu trzeźwości 20-letniego kierowcy wykazało ponad 2 promile. Okazało się także, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Tymczasem pasażerowi i zarazem bratu kierowcy „nie spodobała się” interwencja mundurowych. Agresywny i pijany 31-latek zaczął przeklinać, znieważył policjantów, nie podał swoich danych i nie wykonywał wydawanych przez nich poleceń.

Bracia zostali przewiezieni do Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju, a po wykonaniu czynności przekazani pod opiekę matki. Kierowcy za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz bez uprawnień, grozi wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów i kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Pasażer odpowie za popełnione wykroczenia i za przestępstwo znieważenia funkcjonariusza publicznego – za co grozi grzywna, kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.