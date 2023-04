Policjant z Dobczyc w dniu „wolnym” zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 19.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się cały czas, a nie tylko podczas pełnionej służby! Przykładem jest myślenicki policjant, który w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Jak się okazało, zatrzymany 77- latek miał ponad pół promila alkoholu..

Policjantem jest się nie tylko w godzinach służby, ale również poza nimi. Tym razem policjant z Komisariatu Policji w Dobczycach, w dniu wolnym zatrzymał nietrzeźwego kierowcę.

W czwartek, 13 kwietnia 2023 roku starszy posterunkowy Krzysztof Regulski, który na co dzień pracuje w Komisariacie Policji w Dobczycach zaparkował w pobliżu sklepu w Kasińce Małej. Policjant zauważył wychodzącego z niego mężczyznę, który część zakupów schował do bagażnika samochodu, a alkohol – wódkę i piwo zabrał ze sobą do kabiny, wsiadł za kierownicę i odjechał. Kierujący audi zatrzymał się niedaleko, w rejonie parkingu przy kościele. Dobczycki policjant zaczął obserwować mężczyznę, który siedząc w samochodzie, spożywał alkohol, a następnie wyjechał na drogę publiczną. Na szczęście jego podróż nie trwała długo. Starszy posterunkowy Krzysztof Regulski zajechał mu drogę, uniemożliwiając dalszą jazdę, podszedł do samochodu, przedstawił się i wyciągnął kluczyki ze stacyjki prowadzonego przez 77-latka pojazdu. Po kilku minutach na miejsce przyjechał patrol z Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej. 77-latek wydmuchał ponad pół promila.

Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie 77-letni mieszkaniec powiatu limanowskiego odpowie przed sądem. Aktualnie postępowanie w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji w Mszanie Dolnej. Czujność, a także podjęte przez policjanta działania pozwoliły prawdopodobnie uniknąć tragedii na drodze.