Policyjny pilotaż w trosce o zdrowie dziecka

Data publikacji 20.04.2023

Policjanci z wydziału ruchu drogowego opoczyńskiej komendy udzielili policyjnej eskorty ojcu, który jechał do szpitala z 2-letnią dziewczynką, która musiała jak najszybciej zostać zbadana przez specjalistów. Funkcjonariusze, wiedząc, że najważniejsze jest życie i zdrowie ludzkie, pomogli rodzicowi jak najszybciej dotrzeć do placówki medycznej.

Opoczyńscy policjanci z wydziału ruchu drogowego, 9 kwietnia br. pełnili służbę w punkcie kontroli w miejscowości Petrykozy. W pewnym momencie do policjantów podjechał roztrzęsiony kierowca, który oznajmił mundurowym, że wiezie do szpitala 2-letnie dziecko, które wymaga pilnej pomocy medycznej. Zrozpaczony rodzic chciał jak najszybciej dotrzeć do szpitala w Końskich, aby pomóc swojej córce.

Mł.asp . Damian Starus oraz st. post . Iga Pietrasik, bez wahania podjęli decyzję o przeprowadzeniu pilotażu samochodu z dzieckiem. Policjanci powiadomili o sytuacji dyżurnego opoczyńskiej policji, który z kolei powiadomił oficera dyżurnego policji w Końskich, że przez teren miasta będzie przejeżdżał radiowóz pilotujący samochód z chorym dzieckiem.

Opoczyńscy policjanci, przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych radiowozu szybko i co najważniejsze bezpiecznie, poprowadzili rodzica do szpitala , gdzie została dziewczynce udzielona fachowa pomoc.

Dziecko pozostało w placówce na obserwacji. Z informacji, jakie posiadamy, pomoc dziewczynce została udzielona na czas.

Małej Wiktorii życzymy zdrowia, a rodzicom radości z wychowywania córeczki. Cieszymy się, że choć tak mogliśmy pomóc.