Czujny także poza służbą Data publikacji 20.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant kryminalny z komendy w Pszczynie, w czasie wolnym od służby zauważył poszukiwanego mężczyznę i doprowadził do jego zatrzymania. 39-latek jechał samochodem, gdy zauważył go mundurowy. Mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Rybniku do odbycia kary pół roku więzienia.

Policjant, pełniący na co dzień służbę w Wydziale Kryminalnym pszczyńskiej komendy, na wolnym zauważył i pomógł w zatrzymaniu osoby poszukiwanej. Jadąc swoim samochodem, nagle za kierownicą auta na pasie obok, zobaczył poszukiwanego mężczyznę. Nie mając żadnych wątpliwości, policjant poinformował o całej sytuacji dyżurnego jednostki, który skierował na miejsce patrol. Mundurowy cały czas jechał za poszukiwanym, informując o aktualnej lokalizacji mężczyzny. Stróże prawa, którzy przyjechali na miejsce, szybko zatrzymali kierującego. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 39-latek był nie tylko poszukiwany do odbycia kary więzienia, ale także nie posiadał uprawnień do kierowania, a osobowy fiat, którym jechał, nie miał aktualnych badań technicznych oraz ważnego ubezpieczenia OC. Poszukiwany mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, skąd został przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe pół roku.