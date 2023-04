Reaguj na krzywdę zwierząt! Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki jednej, anonimowej wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Policji uratowano trzy psy, które trzymane były w fatalnych warunkach. Abi, Kala i Lili zostały interwencyjnie odebrane właścicielce. 40-letnia mieszkanka Wodzisławia Śląskiego, która skrajnie zaniedbała swoje psy, odpowie za znęcanie.

Zaniedbany pies

Zaniedbany pies

Klatka dla psa

Na skrzynkę wodzisławskiej Policji wpłynął e-mail ze zgłoszeniem dotyczącym skrajnego zaniedbania zwierząt. Sytuacja miała mieć miejsce na terenie jednej z posesji przy ulicy Koszykowej w Wodzisławiu Śląskim. Aby zweryfikować to zgłoszenie, pod podany adres pojechali dzielnicowi. Właścicielka psów w rozmowie z policjantami zaprzeczała, żeby jej zwierzętom działa się jakakolwiek krzywda. Stwierdziła, że psy mają się dobrze, a interwencja służb jest bezzasadna. Mundurowi postanowili jednak zobaczyć zwierzęta. Okazało się, że 40-latka miała 3 psy, które były skrajnie zaniedbane i wychudzone. Jeden z nich słaniał się na łapach. Warunki, w których były trzymane, też daleko odbiegały od właściwych norm. W piwnicy policjanci znaleźli wolierę dla kanarków, w której bez dostępu do wody i pożywienia mieszkał jeden z psów. Mundurowi natychmiast powiadomili lekarza weterynarii, wolontariuszy z Pet Patrol w Rybniku i wodzisławską straż miejską. Na miejsce została skierowana również grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki, którzy wykonali dokumentację fotograficzną i inne czynności procesowe. Lekarz weterynarii podjął decyzję o natychmiastowym odebraniu psów, ze względu na zagrożenie ich życia i zdrowia. Dwa z nich zostały przewiezione do przytuliska dla zwierząt w Wodzisławiu Śląskim, natomiast trzeci, którego stan był najpoważniejszy, trafił do kliniki weterynaryjnej w Rybniku.

40-latka usłyszy zarzut znęcania się nad swoimi zwierzętami, grożą jej 3 lata więzienia. Odpowie również za brak aktualnych szczepień psów. Wniosek o jej ukaranie niebawem trafi do sądu.

Dzięki właściwej reakcji obywatelskiej, zakończył się dramatyczny los Abi, Lili i Kali. Pamiętajmy, że zwierzę samo nie poskarży się na swojego właściciela, pomóc mu może jedynie inny człowiek.

Jeśli masz informacje o nieludzkim traktowaniu zwierząt poprzez m.in. ich torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie w niewłaściwych warunkach oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem, to skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail: pg@wodzislaw.ka.policja.gov.pl

Możesz również skorzystać z internetowego narzędzia Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego istnieje możliwość wskazania obszaru, na którym m.in. uprawiane jest kłusownictwo, niszczona jest zieleń lub organizowana jest nielegalna wycinka drzew. Katalog zgłoszeń jest bardzo rozbudowany, dlatego zachęcamy, by skorzystać również z takiej formy przekazywania nam swoich podejrzeń o zabronionych czynach popełnianych przeciwko zwierzętom i środowisku.

(KWP w Katowicach / po)