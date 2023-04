Legniccy policjanci prowadzili pilotaż samochodu z ciężko chorą kobietą Data publikacji 20.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy pilotowali samochód, w którym znajdowała się chora kobieta, potrzebująca niezwłocznej pomocy lekarskiej. Sytuacja była bardzo poważna. Policjanci bez chwili wahania przeprowadzili bezpieczny pilotaż pojazdu do Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Dzięki reakcji mundurowych chora błyskawicznie trafiła pod opiekę specjalistów i otrzymała fachową pomoc.

19 kwietnia br. , policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy pełnili służbę na terenie miasta. Podczas patrolu przed godziną 15:00 na ulicy Zachodniej podjechał do funkcjonariuszy roztrzęsiony mężczyzna i oświadczył, że w pojeździe znajduje się jego żona, która prawdopodobnie ma udar.

Z uwagi na to, że nie było wolnej karetki, postanowił sam zawieźć kobietę do szpitala. Mężczyzna jechał aż ze Złotoryi, natężenie ruchu było duże, a stan kobiety stale się pogarszał. Policjanci, biorąc pod uwagę zagrożenie zdrowia i życia, błyskawicznie podjęli decyzję o pilotażu samochodu do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Włączyli sygnały świetle i dźwiękowe w oznakowanym radiowozie i ruszyli w kierunku placówki medycznej.

Funkcjonariusze pomogli szybko i bezpiecznie dotrzeć kobiecie do szpitala.

Po przyjeździe na miejsce została natychmiast przekazana personelowi medycznemu, który udzielił jej specjalistycznej pomocy. Szybki i bezpieczny przejazd do szpitala pozwolił błyskawicznie udzielić chorej pomocy i być może uratował jej życie.

( KWP we Wrocławiu / kp)

