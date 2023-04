Bardzo niebezpieczne manewry na drodze Data publikacji 20.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki nadesłanemu przez innego kierowcę filmiku widać „jak na dłoni”, że takie zachowanie może prowadzić do wypadku. Inowrocławska policja dotarła do kierowcy, który popełnił dwa poważne wykroczenia. Są konsekwencje dla jadącego oplem.

Policjanci wydziału ruchu drogowego otrzymali ostatnio do analizy filmik z zarejestrowaną sytuacją na drodze. Zdarzenie miało miejsce kilka dni temu (17.04.2023) na terenie gminy Kruszwica. Kierowca opla wyprzedzał kolumnę pojazdów w sposób nieprawidłowy.



Na podstawie filmu i numeru rejestracyjnego patrol ruchu drogowego dotarł do mężczyzny, który kierował tym pojazdem. Został ukarany mandatami karnymi: 1 500 złotych za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i 1 000 złotych za wyprzedzanie na skrzyżowaniu. Łączna kwota mandatów to 2 500 złotych i 15 punktów karnych.



Pamiętajmy, że każdy ma wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Ryzykowne manewry i łamanie przepisów ruchu to krok do wypadku drogowego. Codziennie tak się dzieje na naszych drogach, a nieodpowiedzialne zachowanie kierowców zbiera swoje śmiertelne żniwo.