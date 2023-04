Poważne zarzuty dla kierowcy taksówki na aplikację Data publikacji 20.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierowca świadczący usługi przejazdów na aplikację odpowie za doprowadzenie pasażerki do innej czynności seksualnej. 35-latek po zakończeniu kursu przesiadł się na tylne siedzenie, po czym zaczął przytrzymywać i całować mieszkankę Lublina. Został szybko zatrzymany przez kryminalnych. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego tygodnia. Z zawiadomienia 24-letniej mieszkanki Lublina wynika, że wracając z imprezy zamówiła nocny przejazd taksówką na aplikację. Kierowca przez całą drogę zagadywał kobietę. Po dojechaniu do miejsca docelowego mężczyzna przesiadł się na tylne siedzenie i przytrzymując pokrzywdzoną, zaczął ją całować. Na szczęście kobiecie udało się wyrwać i uciec z pojazdu.

Policjanci informację o zdarzeniu otrzymali w niedzielę, 16.04.2023 roku. Funkcjonariusze szybko przeanalizowali zebrane materiały i ustalili 35-latka. Mężczyzna został zatrzymany. Wczoraj trafił do Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ, gdzie usłyszał zarzuty doprowadzenia 24-latki do innej czynności seksualnej i został przesłuchany. Decyzją sądu trafił pod dozór Policji, połączony z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonej.

Grozi mu do 8 lat więzienia.