Delegacja amerykańskiej Policji z wizytą w Komendzie Głównej Policji Data publikacji 20.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 20 kwietnia 2023 roku Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej spotkał się w Komendzie Głównej Policji z przedstawicielami Policji miasta Nowy Jork i New Jersey. Spotkanie miało wymiar symboliczny, stanowiąc okazję do zaprezentowania gestów przyjaźni oraz podkreślenia silnego, polsko – amerykańskiego partnerstwa w obszarze współpracy policyjnej.

Tłem wizyty przedstawicieli Policji stanu New Jersey i Nowy York w Polsce był udział w Marszu Żywych w Auschwitz, jak również w uroczystościach upamiętniających powstanie w Getcie Warszawskim.

Uczestnicy spotkania podkreślili konieczność podtrzymywania pamięci historycznej, wagę symboli upamiętniających tragiczne wydarzenia z przeszłości, ale także potrzebę solidarnej współpracy w kontekście aktualnych wyzwań i zagrożeń. Strony zapewniły o wzajemnej woli dalszego wzmacniania więzi oraz rozwoju współpracy w obszarach kluczowych dla wspólnego bezpieczeństwa.

Z ramienia amerykańskiej Policji w spotkaniu uczestniczyli: płk Patrick J. Callahan – Szef Policji Stanowej w New Jersey, ppłk Sean Kilcomons – Zastępca Szefa Policji Stanowej w New Jersey, ppłk Edward Cetnar – Szef Bezpieczeństwa Policji Portów Lotniczych, odpowiedzialny za bezpieczeństwo m.in. Portów Lotniczych w Nowym Jorku (JFK, La Guardia

i Newark Liberty) i New Jersey. Delegacji towarzyszyli także rabin Yosef Carlebach – kapelan Policji stanu New Jersey oraz rabin Mendy Carlebach – kapelan Policji Portu Nowy York.

Podczas spotkania delegacja amerykańska przekazała policyjne memorabilia, a także, w dowód szczególnej przyjaźni i szacunku, flagę upamiętniającą funkcjonariuszy wszystkich służb, którzy polegli na służbie, niosąc pomoc po zamach na World Trade Center w dniu 11 września 2001 roku w Nowym Jorku.