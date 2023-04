Rywalizowali podczas terenowej gry Data publikacji 20.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wieloma umiejętnościami, a także szeroką wiedzą musieli się dziś wykazać uczniowie szkół średnich, którzy wzięli udział w grze terenowej pn. „KANDYDAT”, którą zorganizowali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w ramach kampanii „Dołącz do nas, zostań policjantem”. Zwycięzcom w imieniu szefa świętokrzyskich policjantów pogratulował i wręczył puchary Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Jarosław Tokarczyk.

Dziś na terenie Oddziału Prewencji Policji w Kielcach oraz leśnego stadionu odbyło się kolejne wydarzenie, zorganizowane w ramach kampanii społecznej „Dołącz do nas, zostań policjantem”, która została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Przedsięwzięcie to zostało skierowane do uczniów szkół średnich, a ostatecznie udział w nim wzięło sześć, trzyosobowych drużyn z Zespołu Szkół ZDZ w Kielcach, Zespołu Szkół w Wodzisławiu, Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie oraz Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach.

Zmagania w ramach terenowej gry pn. „KANDYDAT” rozpoczęły się przed godziną 10 w budynku kieleckiego oddziału prewencji. Wtedy to, każdy z uczestników indywidulanie przystąpił do testu wiedzy ogólnej, składającego się z 20 pytań. Były one tożsame z tymi, z którymi spotykają się kandydaci podczas doboru do służby w Policji. Po tym wszyscy uczniowie ruszyli na strzelnice. Tam po krótkiej prelekcji instruktorów wyszkolenia strzeleckiego, uczniowie ponownie musieli wziąć w swoje dłonie długopisy i przystąpić do kolejnego testu. Tym razem drużynowo odpowiadali na 10 pytań z zakresu m.in. budowy broni. Następnie zadaniem uczniów było samodzielne odnalezienie 8 policyjnych stoisk, gdzie uczestnicy musieli wykazać się m.in. wiedzą, spostrzegawczością, szybkością działania, kondycją fizyczną, a także różnego rodzaju umiejętnościami.

W pobliżu strzelnicy na uczniów czekali funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, którzy przygotowali niezwykle ciekawy ale i wymagający tor przeszkód. Do tego elementu gry nastolatkowie przystępowali drużynowo, po tym jak założyli na siebie kuloodporne kamizelki oraz kevlarowe hełmy.

Przy zaparkowanej policyjnej karetce pogotowia na nastolatków oczekiwał funkcjonariusz Zespołu Medycznego Oddziału Prewencji Policji w Kielcach. W tym miejscu zadaniem drużyn było wykonanie algorytmu postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy nieprzytomnej osobie, a także przeprowadzanie resuscytacji krążynowo – oddechowej.

W zupełnie innym miejscu zlokalizowane było stoisko laboratorium kryminalistycznego. Tam uczniowie musieli ujawnić daktyloskopijne ślady za pomocą czarnego proszku ferromagnetycznego oraz poprawnie sporządzić daktyloskopijne karty, wykorzystując tłuszczową metodę.

W punkcie kontrolnym przygotowanym przez funkcjonariusza Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości nastolatkowie musieli skonfigurować uwierzytelnienie dwuskładnikowe oraz wyjaśnić jakie korzyści płyną z zastosowania takiego zabezpieczenia. Dodatkowym zadaniem było bezpieczne podłączenie i przeanalizowanie zawartości zawirusowanego pendriva.

Także funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego przygotowali swoje stoisko. Zadaniem uczniów w tym miejscu było wykonanie kilku, teoretycznie prostych zadań, tj. przejście po prostej linii, pokonanie slalomu, a także odnalezienie cukierków, które ostatecznie miały trafić do słoika, bądź butelki. Trudność polegała na tym, iż zadania te były wykonywane w specjalnych goglach, powodujących zaburzenie równowagi.

Podczas gry terenowej uczestnicy posiadając rysopis musieli w leśnym terenie odnaleźć nadkom. Joannę Michałek, Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Człowieka, która z oczywistych względów nie była ubrana w mundur. Po zlokalizowaniu naszej funkcjonariuszki uczniowie zostali zapoznani z istotą Piramidy nienawiści Gorgona Allporta, przedstawiającą skalę uprzedzeń w społeczeństwie, a następnie przyporządkować do niej przykłady zachowań.

Zgoła innymi umiejętnościami nastolatkowie wykazywali się na stoisku Oficera Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Tam po krótkim zapoznaniu się z niecodzienną sytuacją, przedstawiciel drużyny wcielił się rolę rzecznika prasowego.

Na ostatnim stoisku, na uczniów czekał funkcjonariusz z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Kielcach. Uczestnicy bez pomocy internetowej wiedzy, musieli poprawnie ułożyć karty z oznaczeniami policyjnych stopni.

Organizatorzy gry przewidzieli także dodatkowe trzy punkty kontrolne. Po ich odnalezieniu zadaniem uczestników było rozwiązanie logicznych zagadek oraz nauka i wyrecytowanie punktów etyki zawodowej policjanta w II Rzeczypospolitej Polskiej.

Po kilkugodzinnej rywalizacji, a także krótkiej przerwie niezbędnej do zliczenia punktów, nastąpił kulminacyjny moment dzisiejszego dnia, jakim było ogłoszenie zwycięzców. Na ostatnim miejscu podium „stanęli” uczniowie z Zespołu Szkół w Wodzisławiu. Na drugim miejscu uplasowali się uczestnicy terenowej gry ze Zespołu Szkół ZDZ w Kielcach, natomiast triumfowali uczniowie z Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach.

Wszystkim uczestnikom, a w szczególność zwycięzcom dzisiejszego przedsięwzięcia w imieniu szefa świętokrzyskich policjantów gratulował i wręczył puchary Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Jarosław Tokarczyk.

