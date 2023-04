Funkcjonariusz w czasie wolnym od służby udzielił kobiecie pierwszej pomocy Data publikacji 21.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz z posterunku Policji w Haczowie w czasie wolnym od służby był świadkiem niebezpiecznie wyglądającego zdarzenia, do którego doszło w kościele w Trześniowie. Na jego oczach 40-letnia kobieta upadła na posadzkę i straciła przytomność. Dzięki szybkiej reakcji osób, które ruszyły z pomocą, zdołano uratować ludzkie życie.

Na początku kwietnia funkcjonariusz z Posterunku Policji w Haczowie, będąc w kościele w Trześniowie, zauważył kobietę, która na jego oczach straciła równowagę i upadła na posadzkę. Jego reakcja była natychmiastowa. Policjant podbiegł do leżącej kobiety i sprawdził jej funkcje życiowe. Kobieta była nieprzytomna. W tym czasie rozpoczął udzielanie pierwszej pomocy. W związku z tym, że nie oddychała, udrożnił jej drogi oddechowe. Funkcjonariusz wspólnie z kobietą, która była również świadkiem tego zdarzenia, przystąpili do czynności ratowniczych. Do pomocy włączyli się również druhowie z OSP Trześniów, którzy dostarczyli na miejsce zdarzenia defibrylator AED i wdrożyli resuscytację krążeniowo-oddechową z jego użyciem.

Po wykonanej defibrylacji przywrócono funkcje życiowe kobiecie. Dalsze czynności przejęli ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce. 40-latka został przewieziona do szpitala.

Dzięki odpowiedniej reakcji funkcjonariusza i innych osób, które ruszyły z pomocą, zdołano uratować życie kobiety.