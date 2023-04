Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób zatrzymali 6 poszukiwanych europejskimi nakazami aresztowania lub listami gończymi Data publikacji 21.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Krakowie tropią zarówno najgroźniejszych, jak i pospolitych przestępców, ukrywających się przed organami ścigania. Często w zainteresowaniu małopolskich poszukiwaczy pozostają osoby poszukiwane przez zagraniczny wymiar sprawiedliwości lub organy ścigania, za którymi wydano europejskie nakazy aresztowania lub czerwone noty Interpolu. W ciągu ostatnich kilku tygodni policyjni poszukiwacze z komendy wojewódzkiej zatrzymali 6 poszukiwanych przestępców. Trzech z nich figurowało w policyjnych bazach jako poszukiwani na podstawie europejskich nakazów aresztowania w związku z przestępstwami, jakie popełnili na terenie Europy.

Na początku lutego 2021 r. niemiecki sąd wydał Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) za 39-letnim mieszkańcem pow. limanowskiego, podejrzanego o przestępstwo przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu, którego się dopuścił kilka lat temu na terenie Niemiec. Na początku marca 2023 r. informacja o poszukiwaniu Polaka trafiła do małopolskich poszukiwawczy. Policjanci od razu zajęli się sprawą. W krótkim czasie ustalili miejsce pobytu i zatrudnienia ukrywającego się mężczyzny. 39-latek został zatrzymany na autostradzie A4, gdy przemierzał samochodem drogę do pracy. Był całkowicie zaskoczony. Nie spodziewał się, że tego dnia, zamiast do firmy, trafi do Prokuratury Okręgowej w Krakowie.



Kolejny 39-latek, tym razem z Krakowa, był poszukiwany ENĄ, wydaną przez austriacki wymiar sprawiedliwości, za spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała, do którego doszło w ubiegłym roku w Wiedniu. Sprawca zadawał swojej ofierze ciosy i kilkukrotnie ugodził ją nożem. Informację o poszukiwaniu krakowianina małopolscy policjanci otrzymali w drugiej połowie marca, a już 13 kwietnia mężczyzna został zatrzymany. Z uwagi na wcześniejsze notowania oraz podejrzenie, że może być agresywny i uzbrojony, do jego zatrzymania zadysponowano grupę policjantów. 39-latek wpadł na ulicy w Krakowie, gdy nieświadom rychłej utraty wolności, szedł na zakupy. Zdezorientowany działaniami Policji, nie stawiał oporu. Aktualnie pozostaje tymczasowo aresztowany i oczekuje na decyzję sądu o ekstradycji (prezentujemy film z jego doprowadzenia).



Kolejny poszukiwany ENĄ, tym razem wydaną przez belgijski wymiar sprawiedliwości, wpadł w ręce małopolskich poszukiwaczy w kwietniu br. Wspólne działania z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie doprowadziły do zatrzymania poszukiwanego w ciągu zaledwie kilku godzin od otrzymania wniosku o aresztowanie. 58-latek został zatrzymany na prywatnej posesji w gminie Mogilany. Mężczyzna był ścigany za przestępstwo przeciwko rodzinie.



Poszukiwani listami gończymi równie szybko trafiają w ręce małopolskich policjantów. 21 marca br. Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób otrzymał informację o wydanym liście gończym za 30-latkiem z powiatu nowosądeckiego. Mężczyzna miał kilka podstaw poszukiwawczych. Był szukany zarówno przez sądy, jak i prokuratury, za różne kategorie przestępstw, m.in . miał do odsiadki wyrok dwóch lat pozbawienia wolności za przestępstwo zgwałcenia. Mimo częstej zmiany miejsca pobytu, policjanci w ciągu kilku dni wpadli na jego trop. Mieszkał w jednej z podkrakowskich miejscowości, skąd dojeżdżał do pracy oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów. 30-latek został zatrzymany przed domem, gdy wracał z pracy.



Natomiast 7 kwietnia br. policyjni poszukiwacze zatrzymali kolejnych 2 skazańców ściganych listami gończymi. Jeden z nich, 50-letni krakowianin był poszukiwany przez sąd rejonowy do odsiadki za przestępstwa przeciwko mieniu. Został zatrzymany w mieszkaniu przez poszukiwaczy z krakowskiej komendy wojewódzkiej i kryminalnych z komisariatu I w Krakowie. Podobny los spotkał 43-latka z Krakowa, który miał na koncie wyrok pozbawienia wolności za oszustwa.



Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie powstał pod koniec 2022 r. (wcześniej komórka poszukiwacza działała w ramach struktury Wydziału Kryminalnego). Pracują w nim doświadczeni policjanci, wyspecjalizowani w tropieniu osób ukrywających się przed organami ścigania.

