Skuteczna praca kryminalnych - podejrzani o pobicie zatrzymani i aresztowani Data publikacji 21.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy kryminalni ustalili i zatrzymali dwie osoby podejrzane o pobicie mężczyzny, do którego doszło w mieszkaniu przy ulicy Wrocławskiej. Materiał dowodowy zebrany w sprawie pozwolił na wystąpienia przez prokuratora z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Zatrzymani trafili na trzy miesiące do aresztu.

W poniedziałek, 17 kwietnia 2023 roku dyżurny komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze otrzymał zgłoszenie od mieszkanki jednej z kamienic przy ulicy Wrocławskiej, która usłyszała wołanie o pomoc z mieszkania sąsiada. Po przybyciu na miejsce okazało się, że mężczyzna leży na podłodze i najprawdopodobniej został przez kogoś pobity. Był nieprzytomny. Pokrzywdzony natychmiast trafił do szpitala, a policjanci rozpoczęli działania operacyjne, żeby jak najszybciej ustalić tożsamość potencjalnych sprawców. Kryminalni bardzo szybko zidentyfikowali podejrzanych o to pobicie. Okazało się, że to 37-letnia kobieta i 38-letni mężczyzna. Policjanci rozpoczęli poszukiwania i po kilku godzinach od zdarzenia namierzyli i zatrzymali dwie osoby.

Zatrzymani to mieszkańcy Zielonej Góry wcześniej notowani za różne przestępstwa. Przy zatrzymanych kryminalni znaleźli narkotyki, a ponadto okazało się, że mężczyzna był poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Świebodzinie celem odbycia kary roku pozbawienia wolności. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów pobicia wspólnie i w porozumieniu w celu doprowadzenia do określonego zachowania oraz posiadania środków odurzających. Za te przestępstwa według kodeksu karnego i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Śledczy nie wykluczają zmiany zarzutów po otrzymaniu opinii biegłego dotyczącej obrażeń pokrzywdzonego.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze wystąpił z wnioskiem do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze uwzględnił wniosek prokuratora i zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla obojga. Śledczy w toku prowadzonego postępowania będą wyjaśnić wszystkie okoliczności i motywy działania podejrzanych. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze.

( KWP w Gorzowie Wlkp. / sc)

