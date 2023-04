Dolnośląscy policjanci podczas powrotu ze służby zatrzymali nietrzeźwego kierującego Data publikacji 21.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant Komendy Powiatowej Policji w Wołowie oraz dwóch funkcjonariuszy Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, podczas powrotu ze służby, zatrzymali nietrzeźwego kierującego samochodem osobowym. Na miejsce wezwano patrol Ogniwa Ruchu Drogowego, który potwierdził stan nietrzeźwości mężczyzny, gdyż badanie wykazało blisko 3,5 promila w organizmie 31-letniego kierującego.

Wczoraj w godzinach popołudniowych mundurowy z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, który wracał ze szkolenia w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz dwóch policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP we Wrocławiu, którzy również wracali ze służby, zauważyli, iż kierujący samochodem marki Volkswagen prowadzi swój pojazd całą szerokością jezdni.

W trosce o bezpieczeństwo pozostałych uczestników ruchu drogowego funkcjonariusze wyprzedzili jadący przed nimi pojazd, a następnie spowodowali jego zatrzymanie. Podejrzenia policjantów wzmogły się jeszcze bardziej, gdy od 31-letniego mieszkańca powiatu wołowskiego wyczuwali silną woń alkoholu z ust.

Wezwani na miejsce policjanci z miejscowego Ogniwa Ruchu Drogowego sprawdzili stan trzeźwości kierującego, a badanie alkomatem wykazało prawie 3,5 promila alkoholu w jego organizmie.

Mężczyzna za swoje czyny odpowie teraz przed sądem, a grozić mu może kara do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Apelujemy!

Jeśli widzisz, że zachowanie kierującego pojazdem wskazuje na to, iż może być nietrzeźwy lub pod wpływem narkotyków, powiadom o tym Policję! Być może uratujesz komuś zdrowie, a nawet życie.

(KWP we Wrocławiu / kp)