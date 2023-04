Bystrzyccy funkcjonariusze zatrzymali 31-latka podejrzanego o czyn o charakterze pedofilskim Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej otrzymali zgłoszenie od mieszkanki jednej z pobliskich miejscowości o mężczyźnie, który miał zaczepiać 9-letnią dziewczynkę. Na miejsce zdarzenia od razu skierowano patrol Policji i Straży Miejskiej, a dzięki szybkiej reakcji mundurowych zatrzymano 31-letniego mieszkańca powiatu kłodzkiego. Teraz za swój czyn odpowie przed sądem.

Jak ustalono, na terenie jednej z miejscowości powiatu kłodzkiego, 9-latka idąca w towarzystwie swojego rówieśnika została zaczepiona przez nietrzeźwego mężczyznę, który w pewnym momencie, wykorzystując jej nieuwagę, podszedł do niej i dotknął jej pośladków. Dzieci od razu pobiegły do domu i poinformowały dorosłych o tej sytuacji, a rodzic małoletniej powiadomił o zdarzeniu Policję.

Dzięki szybkiej reakcji przybyłego na miejsce patrolu Policji i Straży Miejskiej, po krótkich poszukiwaniach ustalono, a następnie zatrzymano podejrzewanego mężczyznę. Badanie stanu trzeźwości 31-latka wykazało u niego niemal 3 promile alkoholu w organizmie. Przy zatrzymanym mieszkańcu powiatu kłodzkiego funkcjonariusze ujawnili ponadto gadżety erotyczne. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia i wyjaśnienia.

Wczoraj 30-latek został przez funkcjonariuszy doprowadzony do Prokuratury. Na podstawie zgromadzonych przez śledczych materiałów Prokurator Rejonowy w Bystrzycy Kłodzkiej przedstawił podejrzanemu zarzuty popełnienia przestępstwa doprowadzenia do innej czynności seksualnej. Wobec mężczyzny zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania do małoletniej.

W sprawie prowadzone jest śledztwo, w ramach którego nadal wyjaśniane będą wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Za czyn o charakterze pedofilskim może grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności.