„Anna z internetu” wyłudziła prawie 45 tysięcy złotych

28-letni mieszkaniec Lublina na portalu społecznościowym poznał osobę przedstawiającą się jako Anna. Podczas korespondowania fikcyjna kobieta namówiła go do przekazania danych osobowych. To było początkiem jego problemów. Na dane mężczyzny zaciągniętych zostało kilka kredytów oraz założono konto na portalu aukcyjnym. Łącznie mieszkaniec Lublina poniósł straty w kwocie blisko 45 tysięcy złotych. Apelujemy o rozsądek.