Dzięki zgłoszeniu na KMZB policjanci z Olsztynka zlikwidowali plantację konopi Data publikacji 21.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Olsztynku po otrzymaniu zgłoszenia za pomocą aplikacji KMZB zatrzymali mężczyznę podejrzanego o przestępstwa narkotykowe. W trakcie przeszukania posesji znaleziono i zabezpieczono 55 ściętych krzewów konopi, sprzęt do uprawy narkotyków, a także marihuanę. 38-latek usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Każde zgłoszenie z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB) jest dokładnie weryfikowane przez policjantów. W przypadku jego potwierdzenia funkcjonariusze dążą do wyeliminowania zagrożenia. Tak też było w ubiegły wtorek, 18.04.2023 roku. Po tym, jak jeden z mieszkańców naniósł na internetową mapę zgłoszenie dotyczące podejrzenia uprawy konopi innej niż włókniste na terenie jednej z posesji w gminie Olsztynek. Natychmiast we wskazane miejsce udali się policjanci z Olsztynka, aby zweryfikować otrzymane zgłoszenie. Funkcjonariusze na terenie posesji zastali 38-latka, a w trakcie jej sprawdzania w jednym z budynków gospodarczych zauważyli ścięte i przygotowane do suszenia krzewy konopi. Ponadto obok znajdowało się specjalnie przygotowane i zamaskowane pomieszczenie do uprawy nielegalnych roślin. W trakcie przeszukania zabezpieczono łącznie 55 krzewów konopi oraz sprzęt służący do uprawy narkotyków. Na posesji znaleziono także ponad 10 gramów zielonego suszu roślinnego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jest to marihuana, którą przekazano do dalszych badań laboratoryjnych.

38-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Wkrótce odpowie za uprawę konopi innych niż włókniste oraz posiadanie środków odurzających. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.

Przypominamy!

Zachęcamy mieszkańców do zgłaszania zagrożeń przy użyciu KMZB. Jest to prosta aplikacja, dzięki której każdy z nas może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w swojej okolicy. Reaguj na zagrożenia!