Podejrzany o znęcanie, groźby oraz znieważenie funkcjonariuszy trafił do aresztu Data publikacji 21.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Obornikach Śląskich zatrzymali 38-latka, który jest podejrzany o stosowanie przemocy psychicznej i fizycznej wobec swojej babci oraz kierowanie wobec niej gróźb karalnych. Jednocześnie podczas wykonywanych czynności znieważył interweniujących funkcjonariuszy. Sąd Rejonowy w Trzebnicy, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres najbliższych 3 miesięcy, a grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w Trzebnicy, kiedy dyżurny miejscowej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące awantury domowej. Do miejsca zamieszkania zgłaszającej natychmiast pojechali funkcjonariusze. Mężczyzna w trakcie wykonywania przez policjantów czynności służbowych znieważył interweniujących policjantów słowami uznanymi powszechnie za wulgarne i obelżywe. W związku z powyższym 38-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Na podstawie dowodów zebranych podczas postępowania podejrzanemu przedstawiono zarzut znęcania fizycznego, psychicznego oraz gróźb wobec swojej babci, których dopuścił się w ciągu tego roku. Jednocześnie usłyszał zarzut znieważenia funkcjonariuszy podejmujących czynności w trakcie interwencji.

Następnie akta sprawy wraz z wnioskiem o wydanie wobec podejrzanego środków zapobiegawczych trafiły do prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Trzebnicy. Mając na względzie ochronę pokrzywdzonej, śledczy zwrócili się do trzebnickiego Sądu Rejonowego z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego aresztu tymczasowego. Sąd przychylił się do wniosku, wydając postanowienie o trzymiesięcznym areszcie. Jeszcze tego samego dnia 38-letni mieszkaniec powiatu trzebnickiego został osadzony w areszcie śledczym. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Przemoc w rodzinie nie jest sprawą prywatną, jest przestępstwem ściganym przez prawo. Jeżeli wiesz, że osobie z twojego środowiska dzieje się krzywda, nie czekaj! Powiadom odpowiednie instytucje.