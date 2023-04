Areszt dla 4 osób za rozbój i pozbawienie wolności Data publikacji 21.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Do 12 lat pozbawienia wolności grozi 4 osobom podejrzanym między innymi o rozbój i pozbawienie wolności 24-latka. Osoby w wieku od 21 do 24 lat pobiły pokrzywdzonego, zabrały mu telefon komórkowy i kluczyki od audi. Następnie siłą wsadziły do swojego samochodu i wywiozły do lasu. Na koniec odwiozły go do domu i odjechały jego audi. Siemiatyccy policjanci przy współpracy z funkcjonariuszami z Łosic zatrzymali podejrzanych i odnaleźli samochód 24-latka. Dzisiaj decyzją sądu cała czwórka trafiła na 3 miesiące do aresztu.

Siemiatyccy policjanci otrzymali zgłoszenie o pobiciu 24-latka. Z przekazanej informacji wynikało, że 4 osoby zabrały mu telefon komórkowy i osobowe audi. Do zdarzenia doszło na jednym z osiedli w Siemiatyczach. Jak ustalili policjanci, 24-latek wyszedł z domu na prośbę znanych mu osób. Wtedy od razu został zaatakowany. 23-letnia kobieta oraz trzech mężczyzn w wieku od 21 do 24 lat bili go pięściami i kopali po całym ciele. Zabrali mu telefon komórkowy i kluczyki od samochodu. Następnie siłą wsadzili do swojego samochodu i wywieźli do lasu. Na koniec odwieźli 24-latka do domu i odjechali jego audi. Już po kilku godzinach byli w rękach policjantów. Siemiatyccy kryminalni z pomocą kolegów z łosickiej komendy zatrzymali podejrzanych na ich na terenie. Tam też funkcjonariusze odnaleźli zabrane pokrzywdzonemu audi, które ukryte było w kompleksie leśnym. Czworo mieszkańców powiatu łosickiego usłyszało zarzuty rozboju, pozbawienia wolności i pobicia, a także przemocą zmuszania do określonego zachowania. Za te przestępstwa grozi im kara pozbawienia wolności do 12 lat. Dzisiaj sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy.

( KWP w Białymstoku / mw)

