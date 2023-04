Reprezentacja polskiej Policji wzięła udział w turniej charytatywnym "Stanę na nogi" i zagrała dla Alana Data publikacji 24.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W niedzielę, 23 kwietnia br., w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie odbył się charytatywny turniej piłki nożnej pod nazwą "Stanę na nogi". Turniej i całe wydarzenie miały na celu wsparcie młodego człowieka - Alana Bartosza, który od dzieciństwa zmaga się z ciężką chorobą. To wyjątkowe wydarzenie, w którym każdy mógł pomóc i sprawić, że Alan spełni swoje marzenie o normalnym funkcjonowaniu, wsparła również polska Policja.

Alan to młody człowiek z Aleksandrowa Łódzkiego, który od dzieciństwa zmaga się z ciężką chorobą. Od 17 lat nie chodzi i zmuszony jest do korzystania z wózka, bo cierpi na genetyczną chorobę Tay-Sachsa, która prowadzi do czterokończynowego porażenia. Alan boryka się także z problemami metabolicznymi oraz częściowym uszkodzeniem wzroku. Do tej pory opiekowała się nim mama, ale teraz ona sama będzie potrzebowała pomocy, gdyż zmaga się z chorobą nowotworową. Dlatego też chłopiec sam założył zbiórkę na egzoszkielet. To pomoże mu spełnić marzenia o odrobinie normalnego życia i ułatwi funkcjonowanie jego mamie.

Wszystko to stało się motywacją do zorganizowania charytatywnego turnieju pod nazwą "Stanę na nogi", który odył się 23 kwietnia 2023 roku w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie przy ulicy Gorlickiej 3. W istocie był to całodniowy festyn, podczas którego oprócz meczów piłkarskich uczestniczyć można było w wielu innych atrakcjach. Była zbiórka dobroczynna na rzecz Bartosza, licytacje (licytacje prowadzili Dagmara Jaworska i Sebastian Watroba), sprzedaż gadżetów, kiermasz, dmuchańce, grill, ciasto, kawa, herbata. Oczywiście nie mogło też zabraknąć występów artystycznych. Wśród występujących m.in. zobaczyć można było uczestników popularnego telewizyjnego show The Voice of Senior Anęa Federczyk i Mieczysława Pernacha. Były również występy zespołu Cheer Leaders Angels i pokaz drużyny pożarniczej Anioły Floriana.

Wśród gości obecni byli m.in Burmistrz Ochoty Dorota Stegienka wraz z zastępcami Grzegorzem Wysockim I Sławomirem Umińskim, radni Ochoty. Wszystkich powitał Alan Bartosz. Byli, rzecz jasna, przedstawiciele Armii Aniołów, trener Andrzej Strejlau, byli reprezentanci Polski Jerzy Kraska i Dariusz Dziekanowski, Prezes Fundacji Eva Ewa Łukasik, Król kibiców Andrzej „Bobo” Bobowski.

W samym turnieju piłkarskim wzięły udział drużyny z całej Polski. Swoją drużynę wystawiła również polska Policja, która ostatecznie wygrała turniej. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Na podium stanęła również drużyna Dzielnicy Ochota zajmując trzecie miejsce.

Mecze sędziował sędzia międzynarodowy Tomasz Listkiewicz. Wielką atrakcją były też mecze pokazowe: Oldboy`s Legia Warszawa vs Futsalowa Reprezentacja Polski, mecz kobiet: TVP Kobiet vs AKS Zły Warszawa, mecz pokazowy dzieci: Orły Zielonka vs Szkoła Podstawowa nr 280. Mecze komentował Sławomir Kwiatkowski. Między rozgrywkami odbył się mecz pokazowy Reprezentacji Polski Futsal z Weteranami Legii Warszawa.

Organizatorami tego wyjątkowego wydarzenia była Armia Aniołów oraz Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa, partnerami - Fundacja Pomocy Społecznej Eva oraz SP nr 280. Turniej swoim patronatem objęli Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Komitet Olimpijski oraz Telewizja Polska S.A.

Burmistrz Dorota Stegienka podziękowała wszystkim, partnerom, sponsorom, zgromadzonym licznie mieszkańcom, którzy wzięli udział w tym wyjątkowym wydarzeniu i hojnie wsparli Alana.

Cały czas można wspierać Alana poprzez zrzutkę online - Egzoszkielet Leki Rechabilitacje. Zachęcamy do zasilenia zbiórki każdą, nawet najmniejszą wpłatą.