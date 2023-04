Zamiast zakupów w torbie było ponad 5 kilogramów suszu Data publikacji 24.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W czwartkowy wieczór na jednym z kieleckich osiedli działali kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, którym pomagali funkcjonariusze z komendy wojewódzkiej. Bilans ich realizacji to zatrzymanych dwóch kielczan w wieku 33 i 23 – lata oraz zabezpieczone znaczne ilości narkotyków.

W miniony czwartek kieleccy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej wsparci przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach realizowali sprawę narkotykową. Wieczorem w jednym z kieleckich osiedli zatrzymali 33 i 23 – latka. Młodszy z mężczyzn przekazywał starszemu zakupową torbę, w której zamiast produktów legalnego pochodzenia było ponad 5 kg suszu, wstępnie zidentyfikowanego jako marihuana. Po podczas przeszukania mieszkania zajmowanego przez 23-latka mundurowi znaleźli ponad 3 kg suszu zweryfikowanego jako marihuana, 900 gramów mefedronu, ponad kilogram amfetaminy, kilogram haszyszu oraz 506 tabletek ecstasy. Wartość zabezpieczonych narkotyków oszacowana została na kwotę blisko pół miliona złotych. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani, a zabezpieczone substancje trafiły do laboratoryjnych badań. Zarówno 33 jak i 23 – latek odpowiedzą za posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz wprowadzanie do obrotu ich znacznej ilości, za co może im grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności. Kielecki sąd wobec obu kielczan zastosował dwumiesięczny tymczasowy areszt.

Opr. MPK

Źródło: KMP w Kielcach

