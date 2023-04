Rocznica śmierci podkom. Piotra Molaka Data publikacji 24.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 24 kwietnia 2023 r. w rocznicę tragicznej śmierci pirotechnika podkom. Piotra Molaka w siedzibie CPKP „BOA” odbyła się ceremonia upamiętniająca Jego bohaterską postawę. Na uroczystości obecny był Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz córka funkcjonariusza Aleksandra Wicik.

Jak co roku pod Tablicą Pamięci w siedzibie Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” odbyła się uroczystość, podczas której zebrani oddali hołd poległemu na służbie pirotechnikowi podkom. Piotrowi Molakowi.

- Z naszego punktu widzenia to bohaterska postawa - powiedział podczas ceremonii dowódca CPKP „BOA” nadinsp. Dariusz Zięba. - Z naszego punktu widzenia, to człowiek, który poświęcił życie dla sprawy, dla społeczeństwa, który dzięki swoim działaniom na pewno oszczędził szereg ludzkich istnień.

Głos zabrał także Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. - 26 lat..., a wydaje się jakby minęło kilka miesięcy - zaczął swoje wystąpienie szef polskiej Policji. - Tak ciągle świeża jest pamięć o tych dramatycznych wydarzeniach z 24 kwietnia 1996 r. , pamięć o wspaniałym człowieku, o wybitnym policjancie, o wzorze do naśladowania dla każdego funkcjonariusza zakładającego policyjny mundur.

Generał Jarosław Szymczyk przypomniał służbę Piotra Molaka, Jego dokonania i to, że w przeddzień tragedii został skierowany do Sekcji Szkolenia Wydziału Antyterrorystycznego KSP , aby swoją ogromną wiedzę i doświadczenie przekazywać młodszym kolegom.

- To był niezwykle niebezpieczny czas w Polsce - przypomniał Komendant Główny Policji. - Szalejąca zorganizowana przestępczość, brutalne porachunki, zamachy, wiele urządzeń, materiałów wybuchowych, które eksplodowały w różnych częściach Polski. I on, wybitny fachowiec. Miał szkolić, ale kiedy następnego dnia dowiedział się, że znaleziono podejrzany pakunek na stacji paliw przy ulicy Ostrobramskiej w Warszawie nie miał żadnych wątpliwości, pomimo tego, że miał wolne, że powinien tam pojechać i że to On pierwszy powinien zobaczyć co się dzieje i z czym mamy do czynienia. I to On wziął na siebie ciężar tych najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych działań, i wypełnił rotę ślubowania do końca. Chwała Mu za to! Pani Aleksandro, nisko się kłaniam i dziękuję za tę przepiękną postawę i przepiękną służbę Pani Taty.

Komendant Jarosław Szymczyk podziękował wszystkim, którzy przybyli uczcić pamięć Piotra Molaka, w tym policyjnym emerytom i byłym dowódcom jednostek AT .

Kapelan KGP ks. Wojciech Juszczuk poprowadził modlitwę za duszę śp. Piotra Molaka i wszystkich funkcjonariuszy zmarłych i poległych na służbie, a zaczął ją odczytaniem fragmentu Księgi Mądrości ze Starego Testamentu - „A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie.”

Złożenie wieńców i zniczy zakończyło ceremonię.

Przypomnijmy - Piotr Molak zaczął służbę w 1979 r. Już po trzech latach był pirotechnikiem w komendzie stołecznej. Stale podnosił swoje kwalifikacje, zdobywając z czasem uprawnienia instruktorskie. 24 kwietnia 1996 r. o godz. 11.00 na ochotnika zgłosił się do prześwietlenia podejrzanego ładunku pozostawionego na jednej ze stołecznych stacji paliw. Podczas, gdy robił kolejne zdjęcie nastąpiła eksplozja. Asp. szt. Piotr Molak doznał ciężkich obrażeń ciała, został przewieziony do szpitala, gdzie po kilku godzinach zmarł. Miał 41 lat, pozostawił żonę i dwie córki. Pośmiertnie został awansowany na pierwszy stopień oficerski - podkomisarza Policji. Jego śmierć była bezpośrednim przyczynkiem powstania Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Wtedy też zaczęto kupować roboty pirotechniczne dla Policji.

Tekst: Paweł Ostaszewski Gazeta Policyjna