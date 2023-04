Prawie 900 zarzutów za sprzedaż podrobionych kołpaków Data publikacji 24.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Sądu Rejonowego w Będzinie trafił właśnie akt oskarżenia przeciwko 46-latkowi, który handlował kołpakami samochodowymi z podrobionymi znakami towarowymi. Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z będzińskiej komendy zabezpieczyli ponad 2 tysiące emblematów, kilkadziesiąt arkuszy z podrobionymi znakami oraz same podróbki kołpaków. Mężczyzna usłyszał 895 zarzutów, za co grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą będzińskiej komendy ustalili i dotarli do osoby, która wprowadzała do obrotu kołpaki samochodowe z podrobionymi znakami towarowymi. Mężczyzna sam umieszczał zastrzeżone znaki na kołpakach, które następnie wystawiał na internetowym portalu sprzedażowym. Policjanci przez blisko rok gromadzili dowody w tej sprawie. W trakcie przeszukania znaleźli ponad 2 tysiące emblematów, przeszło 20 arkuszy z podrobionymi znakami oraz gotowe podróbki samych kołpaków przygotowanych już do wysyłki. Przeanalizowanie kont, na których mężczyzna oferował do sprzedaży towar i dokładna analiza zgromadzonego materiału, dała podstawy do przedstawienia 46-latkowi 895 zarzutów używania i wprowadzania do obrotu towaru z podrobionymi znakami towarowymi. Ustalenia wskazują, że mężczyzna uczynił sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. Teraz grozi mu kara do 5 lat więzienia.