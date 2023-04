60 tysięcy złotych to wartość rowerów odzyskanych przez lubińskich policjantów Data publikacji 24.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z lubińskiej komendy w minioną sobotę prowadzili kolejne już działania na terenie placu giełdy w Lubinie. Do współpracy włączyli się również funkcjonariusze z Niemiec oraz pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubinie. W wyniku podjętych czynności mundurowi ujawnili i zabezpieczyli 8 rowerów, które zostały skradzione w Niemczech. Wartość jednośladów oszacowano na blisko 60 tysięcy złotych. Mundurowi podczas akcji zatrzymali również podejrzanego o kradzież saszetki, ujawnili kilkadziesiąt wykroczeń, sprawdzali placówki handlowe i parkingi niestrzeżone.

Lubińscy policjanci 22 kwietnia bieżącego roku przeprowadzili wzmożone działania na terenie placu giełdy w Lubinie. W czynnościach miejscowych funkcjonariuszy w ramach współpracy uczestniczyli policjanci z Niemiec oraz inspektorzy sanitarni. Mundurowi po skontrolowaniu 91 rowerów w różnych punktach sprzedażowych, ujawnili i zabezpieczyli 8 jednośladów, które po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazały się być skradzionymi z terenu Niemiec. Wartość odzyskanych rowerów oszacowano na blisko 60 tysięcy złotych.

Ponadto w trakcie trwania akcji mundurowi zatrzymali 49-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież saszetki należącej do 53-letniej kobiety. Wewnątrz tzw. nerki znajdował się telefon komórkowy i 200 złotych. Stróżów prawa zaalarmował mąż pokrzywdzonej, który dogonił sprawcę, lecz ten nie chciał oddać skradzionych przedmiotów. Po zatrzymaniu i przewiezieniu sprawcy do komendy, policjanci ujawnili przy nim kolejny telefon, który został skradziony we Wrocławiu.

Podczas działań funkcjonariusze przeprowadzili 46 interwencji, wylegitymowali 112 osób, ujawnili 62 wykroczenia, skontrolowali 41 pojazdów i przewożony w nich bagaż. Dodatkowo sprawdzono 25 obiektów handlowych i parkingi niestrzeżone.