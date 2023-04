„Wolf-Ram-23” na Warmii i Mazurach Data publikacji 24.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjne ćwiczenia dowódczo-sztabowe pod kryptonimem „Wolf-Ram-23” swoim zasięgiem objęły również Warmię i Mazury. Zgodnie z planem przewidzianym w scenariuszu ćwiczeń niezbędne okazały się działania pościgowe i blokadowe na trasie z Warszawy w kierunku Gdańska. Jednak głównym punktem ostatniego dnia ćwiczeń, który miał miejsce na terenie Ostródy, była neutralizacja zagrożenia związanego z materiałami wybuchowymi umieszczonymi w autobusie przewożącym pasażerów.

Ćwiczenia dowódczo-sztabowe to doskonała okazja do wymiany doświadczeń między uczestnikami działań. To co wyróżnia ćwiczenia „Wolf-Ram-23” to ich skala, zarówno pod kątem obszaru jak i zaangażowanych sił i środków. Ich organizatorem była Komenda Główna Policji, we współpracy z Federalnym Biurem Śledczym (FBI) Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.

Działania rozpoczęły się w poniedziałek (17.04.2023), a skończyły trzy dni później na terenie Ostródy. Organizacja tego typu ćwiczeń ma na celu koordynowanie i współpracę służb stojących na straży bezpieczeństwa, a także sprawdzenie funkcjonujących procedur w przypadku wystąpienia zagrożenia. Ćwiczenia odbywały się w warunkach zbliżonych do realnych, dzięki czemu możliwe było sprawdzenie zasad współpracy z innymi podmiotami uczestniczącymi w działaniach oraz praktyczne sprawdzenie już posiadanej wiedzy przez funkcjonariuszy w zakresie realizacji czynności służbowych w działaniach kryzysowych. Wnioski i uwagi z przeprowadzonych ćwiczeń stanowić będą cenny materiał szkoleniowy.

Epizod zaplanowany w scenariuszu, który odbył się na Warmii i Mazurach zakładał działania pościgowe i blokadowe na trasie z Warszawy przez Nidzicę w kierunku Gdańska. To na tej trasie doszło do pościgu i zatrzymania osób podejrzanych o działalność terrorystyczną. Jednak głównym punktem ostatniego dnia ćwiczeń, który miał miejsce na terenie Ostródy, była neutralizacja zagrożenia związanego z materiałami wybuchowymi umieszczonymi w autobusie przewożącym pasażerów.

Na numer alarmowy wpłynęła informacja o eksplozji, do jakiej doszło na obrzeżach miasta. Do wybuchu doszło w autobusie. Niestety niektórzy pasażerowie nie przeżyli, inni są ranni. Potrzebna jest pilna pomoc, ale miejsce wybuchu wciąż jest niebezpieczne. W środku pojazdu wciąż mogą znajdować się niebezpieczne substancje. Na miejsce, jako pierwsi dojechali policjanci.

Wybuch autobusu, przebieg akcji ratunkowej, ujawnienie i neutralizację niebezpiecznych materiałów oraz oględziny miejsca zdarzenia – to wszystko zarejestrowały nasze kamery.

Film „Wolf-Ram-23” na Warmii i Mazurach Opis filmu: Przebieg ćwiczeń „Wolf-Ram-23” na Warmii i Mazurach. Film rozpoczyna się od logo Policja-pomagamy i chronimy, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, ćwiczenia Wolf-Ram 2023. Kolejne ujęcie ukazuje autobus, który zostaje wysadzony. W autobusie oraz poza nim widać osoby poszkodowane. Na miejsce przyjeżdżają policjanci, którzy udzielają pomocy rannym, ląduje helikopter pogotowia. Na miejscu zjawiają się służby ratunkowe. Policjant z rozpoznania minersko-pirotechnicznego pomaga w ewakuacji rannych z autobusu, wraz z nim jest strażak oraz policjant. Strażak zakłada butlę z tlenem. Grupa strażaków w strojach ochronnych idzie na miejsce zdarzenia. Poszkodowani są opatrywani przez ratowników w namiotach medycznych. W kolejnych ujęciach widzimy odprawę służb pracujących na miejscu, robota pirotechnicznego który podjeżdża do autobusu, oraz policjanta ubranego w kombinezon odłamkoodporny, który podchodzi do autobusu. Zneutralizowany zostaje znaleziony ładunek wybuchowy. Na miejsce wchodzą policjanci z CLKP oraz prokuratorzy, który rozpoczynają oględziny miejsca. Ustawiony zostaje skaner 3d. Film się kończy Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik „Wolf-Ram-23” na Warmii i Mazurach (format mp4 - rozmiar 27.96 MB)

Autobus przed wybuchem

Uszkodzony autobus po wybuchu i wynoszenie rannych

Pomoc udzielana rannym

Ratownicy w kombinezonach ochronnych

Ranni przy radiowozie i policjanci udzielający im pomocy

Policyjny pirotechnik idący w kierunku autobusu

Uszkodzony autobus po wybuchu

Neutralizacja niewybuchu przy autobusie

Neutralizacja niewybuchu przy autobusie

Policjanci na miejscu ćwiczeń

Miejsce działań dowództwa ćwiczeń



Oględziny miejsca zdarzenia

Nocne oględziny miejsca zdarzenia

Nocne oględziny miejsca zdarzenia

Grupa pozorantów

Policyjny pirotechnik

Logo ćwiczeń

