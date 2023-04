Policyjni kontrterroryści ćwiczyli z Black Hawkiem Data publikacji 25.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj To jak ważne jest doskonalenie swoich umiejętności, wiedzą dobrze funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie. Codziennie podejmują szereg działań, które wymagają szybkich decyzji i zdecydowanych reakcji. Cykliczne szkolenia pomagają wypracować umiejętności, które mogą zostać wykorzystane w realnych warunkach. W ostatnich dniach na Podkarpaciu rzeszowscy komandosi brali udział w ćwiczeniach wysokościowo-taktycznych z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca S-70i Black Hawk z Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP.

Podkarpaccy kontrterroryści ciągle doskonalą swoje umiejętności i regularnie uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach. Kilka dni temu policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie oraz funkcjonariusze z innych służb ćwiczyli w różnych lokalizacjach, obiektach i budynkach na terenie województwa z wykorzystaniem policyjnego Black Hawka.

Początek szkolenia obejmował jak zwykle warsztaty teoretyczne. Uczestnicy zapoznali się z topografią terenu i obiektami, na których planowano ćwiczenia. Omówili możliwe zagrożenia i szukali najlepszych rozwiązań.

Następny etap to przede wszystkich zajęcia praktyczne. Przed przystąpieniem do realizacji zaplanowanych ćwiczeń w Miejscu Piastowym w powiecie krośnieńskim uczestnicy zapoznali się ze specyfiką śmigłowca oraz warunkami bezpieczeństwa zarówno na pokładzie maszyny, jak w bezpośrednim jego otoczeniu. Po starcie z placu manewrowego Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie udali się w wyznaczony rejon, by ćwiczyć m.in. desant i ewakuację z wykorzystaniem technik linowych w otwartej przestrzeni i przy budynkach oraz wejścia do trudnodostępnych miejsc w celu zatrzymania przestępców.

Kilkudniowe warsztaty pozwoliły przećwiczyć różne warianty i założenia oraz przygotować się do realnych działań kontrterrorystycznych w rejonie przygranicznym korzystając z floty Lotnictwa Policji. Wtedy gdy jest potrzeba szybkiego i dynamicznego przetransportowania, desantu czy ewakuacji funkcjonariuszy, śmigłowiec sprawdza się idealnie.



























































































Foto i wideo: Zespół Prasowy KWP w Rzeszowie oraz SPKP w Rzeszowie

Film blackhawk_cwiczenia.mp4 Opis filmu: Film wideo. Deskrypcja w załączniku do artykułu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik blackhawk_cwiczenia.mp4 (format mp4 - rozmiar 37.96 MB)