W międzynarodowym tandemie dla bezpieczeństwa na drodze Data publikacji 25.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Na autostradzie A2 w pobliżu polsko-niemieckiej granicy miały miejsce międzynarodowe działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drodze. Mundurowi z Polski i Niemiec wykorzystując zaawansowany technicznie sprzęt przyglądali się sytuacji na autostradzie i kontrolowali zachowanie kierowców. Prędkość, trzeźwość, uprawnienia, przewożony ładunek to tylko kilka elementów, które funkcjonariusze wzięli pod lupę.

Autostrada A2 to główna trasa łącząca Polskę i Niemcy. Codziennie przemieszcza się nią tysiące pojazdów zarówno osobowych jak i ciężarowych. Duże natężenie ruchu i możliwość jazdy znacznie szybciej niż na pozostałych drogach wymaga od kierowców zachowania ciągłej koncentracji. Nawet najmniejszy błąd może doprowadzić do zderzenia z innym pojazdem, a w konsekwencji do wypadku, karambolu i ludzkiej tragedii. Doskonale zdają sobie z tego sprawę lubuscy policjanci, którzy cyklicznie prowadzą działania na autostradzie, by wyciągać konsekwencje i edukować kierowców łamiących przepisy prawa. Każdego dnia mundurowi z drogówki, a w szczególności z Sekcji Zabezpieczenia Autostrady czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich osób podróżujących lubuskim odcinkiem A2.

W poniedziałek (24 kwietnia) bezpieczeństwo na autostradzie było jednak zapewniane w sposób wyjątkowy. W rejonie polsko-niemieckiej granicy przy Miejscu Obsługi Podróżnych w Gnilcu zgromadziło się kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Byli to policjanci z Polski i Niemiec, funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celno-Skarbowej, a także Straży Granicznej. W ramach międzynarodowych działań mundurowi wzięli pod lupę praktycznie każdy aspekt związany z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Do tego celu wykorzystywali nowoczesne radiowozy i motocykle, a także zaawansowany technicznie sprzęt taki jak drony pozwalające zmierzyć odległość pomiędzy pojazdami, urządzenia służące do pomiaru prędkości pojazdów i trzeźwości kierowców, a także do skanowania zawartości przewożonego ładunku. Poza tym funkcjonariusze sprawdzali uprawnienia kierowców, ich czas pracy, stan techniczny pojazdów, a także legalność pobytu podróżnych na terenie naszego kraju.

Tak duże działania służb z pewnością miały ogromy wpływ na poprawę bezpieczeństwa osób podróżujących lubuskim odcinkiem autostrady A2. Obecność funkcjonariuszy z różnych służb mundurowych pozwoliły bardzo szczegółowo przyjrzeć się temu, jak kierowcy stosują się do przepisów ruchu drogowego. Dodatkowo udział policjantów z Niemiec był kolejną okazją do wymiany doświadczeń mundurowych z obszaru przygranicznego.

