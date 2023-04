Policjanci proszowickiej drogówki i bocheńscy dzielnicowi pilotowali do szpitala samochód z rodzącą kobietą Data publikacji 25.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci eskortowali samochód z ciężarną kobietą, która zaczęła rodzić. Już po 25 minutach kobieta trafiła pod opiekę lekarzy. Dzięki pomocy funkcjonariuszy przyszli rodzice na czas dotarli do szpitala.

Będąc policjantem, nigdy nie wiadomo co wydarzy się podczas codziennej służby. Tak było w miniony piątek, 21 kwietnia br. podczas wykonywania czynności służbowych przez policjantów proszowickiej drogówki. W miejscowości Koszyce na ulicy 11 Listopada podjechał do nich mężczyzna wiozący rodzącą żonę. Przyszły ojciec poprosił o pomoc, aby mogli bezpiecznie i na czas dotrzeć do szpitala w Bochni. Funkcjonariusze ruchu drogowego asp. Jerzy Kołodziej i st. sierż. Piotr Chećko niezwłocznie poinformowali przełożonych o nietypowej akcji, a następnie przy użyciu sygnałów uprzywilejowanych pilotowali małżeństwo do samego szpitala. Przed miejscowością Bochnia do pilotażu dołączył patrol dzielnicowych z komendy w Bochni w składzie mł. asp . Mieczysław Albin i sierż. szt. Marcin Wojkowski i dalej wspólnie pilotowali aż do szpitala.

Dzięki godnej naśladowania postawie funkcjonariuszy rodzice i spieszące na świat maleństwo bezpiecznie dotarli do celu, gdzie na świat przyszedł zdrowy chłopczyk. Rodzicom gratulujemy, a maluszkowi życzymy dużo zdrowia.