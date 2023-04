Wyłudzili ponad 2 miliony złotych Data publikacji 25.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Rzeszowscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali w ubiegłym tygodniu cztery osoby z terenu województwa wielkopolskiego, które odpowiedzą za przestępstwa podatkowe oraz przestępstwa związane z wyłudzeniem środków europejskich. Zatrzymani od 2018 do 2020 roku wyłudzili ponad 2.209.000 złotych działając na szkodę Skarbu Państwa oraz Unii Europejskiej. Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, prowadzą śledztwo dotyczące wyłudzenia, bądź usiłowania wyłudzenia na szkodę Skarbu Państwa podatku VAT oraz środków Unii Europejskiej zarządzanych przez urzędy marszałkowskie województw: podkarpackiego, śląskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Ujawnione przestępstwa polegały na stworzeniu przez podejrzanych takich sytuacji prawno-podatkowych, w których konsekwencji, było możliwe wprowadzenie do obrotu prawnego fikcyjnych faktur, a następnie wystąpienia do urzędów skarbowych na terenie województwa podkarpackiego o zwrot podatku VAT. Fikcyjna dokumentacja posłużyła do uzyskania z urzędów marszałkowskich środków europejskich jako dofinansowanie do realizowanych projektów.

Podejrzani to dwaj 47-latkowie oraz dwie kobiety w wieku 39 i 35 lat. Wszyscy są mieszkańcami województwa wielkopolskiego. Swoją działalność gospodarczą w postaci jednoosobowych działalności, jak i spółek prawa handlowego prowadzili nie tylko na terenie województwa podkarpackiego.

W miniony czwartek (20.04.2023) osoby te zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, gdzie usłyszały zarzuty wyłudzenia mienia znacznej wartości oraz popełnienia przestępstw podatkowych i na szkodę Unii Europejskiej.

Wobec trzech podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju. Natomiast wobec jednego z mężczyzn na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Przemyślu zastosował środek zapobiegawczy w postaci aresztu na okres 3 miesięcy.

Na poczet kar i obowiązku naprawienia szkody zabezpieczono mienie w łącznej wartości 13 milionów 297 tysięcy złotych, w postaci m.in. nieruchomości, udziałów w spółkach oraz samochodów.

Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są dalsze zatrzymania.